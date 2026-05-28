Süper Lig devinden Berke Özer sürprizi! Gelmeye sıcak bakıyor

09:37 28/05/2026, Perşembe
Kariyerini Fransız ekibi Lille'de sürdüren Berke Özer'le ilgili çarpıcı bir transfer iddiası ortaya atıldı. Milli kalecinin, Süper Lig devine gelmeye sıcak baktığı ifade edildi. İşte detaylar...

Fenerbahçe geride kalan sezon da uzun yıllardır hayalini kurduğu Süper Lig şampiyonluğuna ulaşamadı. Kanarya ligi ezeli rakibi Galatasaray'ın arkasında 2. sırada tamamladı.

Fenerbahçe'de geride kalan sezon en çok eleştirilen isimlerden birisi de kaleci Ederson oldu.

Brezilyalı eldiven sezon başında Fenerbahçe'ye çok büyük umutlarla transfer olmuştu. Yıldız file bekçisi oldukça kritik maçlarda yediği hatalı gollerle sarı-lacivertli taraftarların büyük tepkisini çekmişti.

Kanarya'da diğer yandan hem yerli rotasyonu hem de 10+4'lük yabancı kuralı nedeniyle Fenerbahçe'de transfer çalışmaları şekilleniyor.

Sarı-lacivertliler, takımda kalede Ederson'un gitmesi halinde yerli hamlesi yapmayı hedefliyor. Fotomaç'ın haberine göre Lille'de forma giyen Berke Özer gündeme geldi. Fransız ekibiyle 2029'a kadar sözleşmesi olan 26 yaşındaki kalecinin de her zaman Fenerbahçe'ye geri dönmeye sıcak baktığı vurgulanıyor.


#Berke Özer
#Fenerbahçe
#Ederson
