Süper Lig ekibine imza için gelmişti: Apar topar şehri terk etti

15:1016/01/2026, Cuma
G: 16/01/2026, Cuma
Trendyol Süper Lig ekibinin transfer görüşmeleri için kente getirdiği futbolcu Ronael Pierre-Gabriel, dün habersiz şekilde tesislerden ayrılarak şehri terk etti.

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'un transfer için getirdiği Dinamo Zagrebli sağ bek Ronael Pierre-Gabriel şehirden kaçtı.

Kente gelen Gabriel sözleşmeyi imzalamak için tesislere gitti. Görüşmeler için tesislerde bulunan Gabriel ile 11 Ocak'ta anlaşma sağlanmıştı. Fransız sağ bekin dün akşam saatlerinde kimseye haber vermeden eşyalarını bırakıp önce tesisleri sonrasında şehri terk ettiği öğrenildi.

Kayseri basınında yer alan haberlere göre; Pierre Gabriel'in transfer tahtasını bahane ederek anlaşmayı bozduğu belirtildi. Sarı-kırmızılı kulübün oyuncu hakkında hukuki süreç başlatılması bekleniyor.

#Süper Lig
#Transfer
#Kayserispor
#Ronael Pierre-Gabriel
