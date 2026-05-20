Süper Lig için ses getiren transfer iddiası: Coutinho için harekete geçtiler

Süper Lig’in yeni ekibinin transferde dünya yıldızına yöneldiği öne sürüldü. Avrupa devlerinde forma giymiş Brezilyalı 10 numara Coutinho için harekete geçildiği iddiası büyük heyecana neden oldu.
Yeni sezonda Süper Lig’de kalıcı olmayı hedefleyen Erzurumspor, transfer çalışmalarına hız verdi.
Fotomaç’ta yer alan habere göre; mavi beyazlıların gündemine dünyaca ünlü Brezilyalı futbolcu Philippe Coutinho geldi.
Erzurumspor Kulübü'nün son olarak Brezilya ekibi Vasco da Gama forması giyen ve şu kulüpsüz olan 33 yaşındaki oyuncu için girişimlerde bulunduğu öne sürüldü.
Kariyerinde Inter, Liverpool, Barcelona ve Bayern Münih gibi Avrupa futbolunun önemli kulüplerinde görev yapan Coutinho, uzun yıllar üst düzey seviyede mücadele etti.
Son olarak Vasco forması giyen tecrübeli 10 numara, çıktığı 7 maçta 3 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.