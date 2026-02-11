Süper Lig'de bir ayrılık daha: Kötü sonuçlar sonu oldu

Trendyol Süper Lig ekibi, alınan kötü sonuçların ardından kritik haftalara girilirken harekete geçti ve teknik adamla yollarını ayırma kararı aldı.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, alınan kötü sonuçların ardından Karadağlı teknik direktör Radomir Djalovic yollarını ayırıyor.
Gazeteci Reşat Can Özbudak'ın aktardığı bilgiye göre; Sarı-kırmızılı ekip, Djalovic arasında karşılıklı anlaşarak fesih görüşmeleri yapılıyor. Taraflar yolları ayırmak üzere.
Radomir Djalovic yönetiminde Kayserispor 0,87 puan ortalamasında kaldı. Djalovic, son 10 yılda 15 maç ve üzeri görev yapan 12 teknik direktör arasında en az puan ortalamasına sahip çalıştırıcı oldu.