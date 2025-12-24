Yeni Şafak
Süper Lig'de ilk yarının penaltı raporu: Zirvede 3 takım var

24/12/2025
G: 24/12/2025, الأربعاء
Trendyol Süper Lig'e 17. hafta maçlarının ardından ara verilirken, bu bölümde hakemler 40 kez penaltı kararı verdi. Bu süreçte en fazla penaltıyı 5’er kez ile Fenerbahçe, Trabzonspor ve Gaziantep FK kazandı.

Süper Lig'de oynanan 17 haftalık periyotta hakemler 40 kez beyaz noktayı gösterirken, kullanılan penaltıların 31'i golle sonuçlandı, 9'unda ise top ağlarla buluşamadı. Ligdeki 16 takım, en az bir kez penaltı kullandı. Kayserispor ile Antalyaspor ise ligin ilk yarısında penaltı kazanamadı.

Lehine en çok penaltı verilen takımlar Fenerbahçe, Trabzonspor ile Gaziantep FK oldu. Bu takımlar, ligin ilk yarısında beşer penaltı kullandı.


Birer kez penaltı kullanan Göztepe, Samsunspor, Kasımpaşa, Çaykur Rizespor ve Eyüpspor da en az beyaz noktaya giden ekipler oldu.

En başarılı penaltı istatistiği Onuachu'da


Trabzonspor'un Nijeryalı golcüsü Paul Onuachu, ligin ilk yarısında en başarılı penaltı performansına imza atan futbolcu oldu.


Gol krallığı yarışında Başakşehirli Eldor Shomurodov'un ardından ikinci sırada bulunan Nijeryalı santrfor, Süper Lig'de bu sezon 11 kez ağları sarstı. Onuachu, ligdeki gollerinin önemli bir kısmını ise penaltı atışlarından kaydetti. Tecrübeli oyuncu, kullandığı 4 penaltıda da topu ağlara gönderdi.

En fazla penaltı kaçıran isim Talisca


Fenerbahçe'nin Brezilyalı oyuncusu Talisca, ligin ilk yarısında 2 penaltı kaçırdı.


Brezilyalı oyuncu, ilk haftadaki Alanyaspor ile ikinci haftadaki Göztepe maçlarında kullandığı penaltılarda topu filelerle buluşturamadı.


Talisca, böylece ligin ilk 17 haftasında en fazla penaltı kaçıran isim oldu.



Penaltıdan en fazla golü Eyüpspor yedi


Eyüpspor, bu sezon Süper Lig'de penaltıdan en fazla gol yiyen ekip olarak öne çıktı.


Süper Lig'in geride kalan bölümünde Eyüpspor'un aleyhine verilen 5 penaltının 5'i de golle sonuçlandı. Eyüpspor'dan sonra penaltıdan en fazla gol yiyen takımlar 4 golle Gaziantep FK ve 3 golle Fatih Karagümrük oldu.


Göztepe, Kasımpaşa, Galatasaray ve Fenerbahçe ise bu sezon ligde penaltıdan hiç gol yemedi.



