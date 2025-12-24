Süper Lig'de ilk yarının penaltı raporu: Zirvede 3 takım var

Penaltıdan en fazla golü Eyüpspor yedi





Eyüpspor, bu sezon Süper Lig'de penaltıdan en fazla gol yiyen ekip olarak öne çıktı.





Süper Lig'in geride kalan bölümünde Eyüpspor'un aleyhine verilen 5 penaltının 5'i de golle sonuçlandı. Eyüpspor'dan sonra penaltıdan en fazla gol yiyen takımlar 4 golle Gaziantep FK ve 3 golle Fatih Karagümrük oldu.





Göztepe, Kasımpaşa, Galatasaray ve Fenerbahçe ise bu sezon ligde penaltıdan hiç gol yemedi.







