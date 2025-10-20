Süper Lig'in eski yıldızından şoke eden haber! Felç geçirdi

Kariyerinde Real Madrid başta olmak üzere önemli takımlarda forma giyen ve bir dönem Kayseri Erciyesspor'da da top koşturan eski futbolcunun felç geçirdiği açıklandı. İşte detaylar...

1 /5 Futbola Feyenoord altyapısında başlayan, Real Madrid'in yanı sıra 2015 yılında Kayseri Erciyesspor'da da top koşturan Royston Drenthe'den kötü haber geldi.

2 /5 38 yaşındaki eski futbolcunun felç geçirdiği belirtildi. NTV Spor'un Hollanda basınından aktardığı habere göre Royston Drenthe, cuma günü aniden felç geçirdi.

3 /5 Hastanede tedavi gören Drenthe'nin iyi bir ilerleme kaydettiği açıklandı.

4 /5 Öte yandan Feyenoord Teknik Direktörü Robin van Persie, Heracles maçı sonrası Drenthe'yle ilgili açıklama yaptı.