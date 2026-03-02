Süper Lig'in genç yıldızından Galatasaray'a yeşil ışık

Alanyaspor forması giyen savunma oyuncusu Ümit Akdağ, Galatasaray yenilgisi sonrası sosyal medyadan beğendiği yorum gündem oldu.
Alanyaspor’un deplasmanda Galatasaray’a 3-1 kaybettiği maçın ardından 22 yaşındaki stoper Ümit Akdağ, sosyal medya hareketiyle gündem oldu.
Genç futbolcu, kendisine yapılan “Come to Galatasaray” yorumunu beğenerek dikkat çekti.
1.92 boyundaki savunmacı bu sezon performansıyla öne çıkarken, Süper Lig ve Türkiye Kupası olmak üzere toplam 26 maçta forma giyip 1 gol ve 3 asistlik katkı sağladı.
Bükreş doğumlu oyuncu, Romanya U21 formasıyla da 10 karşılaşmada görev alıp 2 gol kaydetti.
Ümit Akdağ, stoper bölgesinin dışında sol bek ve ön liberoda da görev yapabiliyor.