Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Tedesco Gaziantep FK maçı öncesi korkuttu: Fenerbahçelileri endişelendiren gelişme

Tedesco Gaziantep FK maçı öncesi korkuttu: Fenerbahçelileri endişelendiren gelişme

18:253/03/2026, Salı
G: 3/03/2026, Salı
Yeni Şafak
Sonraki haber

Süper Lig’de Antalyaspor maçında rahatsızlığı nedeniyle takımın başında yer alamayan Domenico Tedesco’nun Gaziantep FK karşılaşması öncesi sağlık durumuna ilişkin yeni gelişme yaşandı.

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu son hafta maçında Fenerbahçe deplasmanda Gaziantep FK ile yarın saat 20.30'da karşı karşıya gelecek.

Samandıra'da hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de Tedesco takımın başında yer almadı.

Rahatsızlığı nedeniyle Antalyaspor ile oynanan maçta takımın başında yer almayan Domenico Tedesco'nun hastalığı henüz geçmedi.

TEDESCO'NUN SON DURUMU NE?

Dinlenme sürecinde olan Tedesco, bugün de antrenmana çıkmadı. Tedesco'nun Gaziantep’e gitmeme olasılığı mevcut. Çarşamba sabahı son kez durumuna bakılacak ve ardından karar verilecek.

#Domenico Tedesco
#Fenerbahçe
#Gaziantep FK
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Brent petrol 83 dolara çıktı: Türkiye’de akaryakıt fiyatları kaç TL oldu? Benzin, LPG, motorin zamlı fiyatları kaç lira? 3 Mart güncel tablo