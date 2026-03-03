Tedesco Gaziantep FK maçı öncesi korkuttu: Fenerbahçelileri endişelendiren gelişme

Süper Lig’de Antalyaspor maçında rahatsızlığı nedeniyle takımın başında yer alamayan Domenico Tedesco’nun Gaziantep FK karşılaşması öncesi sağlık durumuna ilişkin yeni gelişme yaşandı.
Ziraat Türkiye Kupası C Grubu son hafta maçında Fenerbahçe deplasmanda Gaziantep FK ile yarın saat 20.30'da karşı karşıya gelecek.
Samandıra'da hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de Tedesco takımın başında yer almadı.
Rahatsızlığı nedeniyle Antalyaspor ile oynanan maçta takımın başında yer almayan Domenico Tedesco'nun hastalığı henüz geçmedi.
TEDESCO'NUN SON DURUMU NE?
Dinlenme sürecinde olan Tedesco, bugün de antrenmana çıkmadı. Tedesco'nun Gaziantep’e gitmeme olasılığı mevcut. Çarşamba sabahı son kez durumuna bakılacak ve ardından karar verilecek.