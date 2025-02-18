TFF'nin favori hakemleri belli oldu: İşte Galatasaray - Fenerbahçe derbisine düşünülen isimler...

Gözler Trendyol Süper Lig 25. haftasında oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisine çevrildi. Kritik mücadele öncesinde yabancı hakem tartışmaları devam ediyor. TFF, iki kulübün başkanları Riva'ya çağırırken Galatasaray Başkanı Dursun Özbek kendisinin bu görüşmeye katılmayacağını duyurdu. Federasyonun yerli ve yabancı hakem adaylarını belirlediği iddia edildi. Peki, Galatasaray-Fenerbahçe maçının hakemi ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...
Trendyol Süper Lig'in 25'inci haftasında 24 Şubat Pazartesi günü oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesinde iki kulübün başkanları, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu tarafından Riva'ya davet edildi.
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, bugünkü yaptığı açıklamada bu toplantıda yer almayacağını söylerken, Fenerbahçe cephesinin ne yapacağı merak ediliyor. İki kulüp, derbinin hakeminin de konuşulması beklenen toplantıya birer temsilci ile de katılabilir.
DURSUN ÖZBEK TFF'NİN TOPLANTISINA KATILMIYOR
TFF'nin yarınki davetini samimiyetsiz bulduğunu açıklayan Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek bu toplantıya katılmayacağını belirterek; "Sanki derbi ilk kez oynanıyor. İlk yarıda sanki derbi oynanmamış. O zaman bu kardeşlik çalışmaları hiç yapılmamış ama ne zaman sıra Galatasaray'ın sahasına gelince Türk futbolundaki huzur gündeme geliyor" ifadelerini kullandı.
GALATASARAY YABANCI HAKEM İSTİYOR MU?
Fenerbahçe derbide yabancı orta hakem isteğini TFF'ye iletti. Galatasaray bu konuya sıcak bakmıyor ve Sarı-kırmızılıların tavrına göre son karar verilecek. Galatasaray'ın da razı olması durumunda derbiye yabancı hakem davet edilecek.
GALATASARAY-FENERBAHÇE MAÇININ HAKEMİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'nde Perşembe gecesi oynayacağı maçları bekleyecek olan TFF Yönetimi ve MHK'nin atamaları Cuma günü yapacağı belirtildi.
YERLİ OLURSA HALİL UMUT MELER DERBİYİ YÖNETEBİLİR
Ligimizdeki hakemler ile derbi maça çıkılacaksa ve sezon Türk hakemlerle tamamlanacaksa derbi için Halil Umut Meler ismi ön plana çıkıyor. Derbiyi Meler dışında yönetmeye en büyük adayın Atilla Karaoğlan olduğu bildirilirken, genç hakemlerden Mehmet Türkmen ve Ali Şansalan'ın da MHK tarafından son haftalarda yakın takibe alındıkları belirtildi. Bu arada TFF Yönetim Kurulu üyelerinin çoğunluğunun Türk hakemle devam etmekten yana oldukları da ifade edildi.
GALATASARAY-FENERBAHÇE MAÇINI KİM YÖNETECEK? YABANCI HAKEM Mİ?
TFF'nin bazı ülkelerin federasyonları ile görüştüğü ve derbi için hakem isteyebileceklerini bildirdiği gelen haberler arasında. Bazı kaynaklardan edinilen bilgiye göre Hollanda, Fransa, Romanya, Belçika ve Slovenya ile temas kuruldu. Futbol camiasında konuşulan ve basına yansıyan bazı isimler arasında Fransa'dan Clement Turpin, Romanya'dan Istvan Kovacs ve Slovenya'dan Slavko Vincic bulunuyor. Bu üç isimden Istvan Kovacs'ın derbiyi yönetmeye yakın olduğu aktarıldı.