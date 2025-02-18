TFF'nin favori hakemleri belli oldu: İşte Galatasaray - Fenerbahçe derbisine düşünülen isimler...

GALATASARAY-FENERBAHÇE MAÇINI KİM YÖNETECEK? YABANCI HAKEM Mİ?

TFF'nin bazı ülkelerin federasyonları ile görüştüğü ve derbi için hakem isteyebileceklerini bildirdiği gelen haberler arasında. Bazı kaynaklardan edinilen bilgiye göre Hollanda, Fransa, Romanya, Belçika ve Slovenya ile temas kuruldu. Futbol camiasında konuşulan ve basına yansıyan bazı isimler arasında Fransa'dan Clement Turpin, Romanya'dan Istvan Kovacs ve Slovenya'dan Slavko Vincic bulunuyor. Bu üç isimden Istvan Kovacs'ın derbiyi yönetmeye yakın olduğu aktarıldı.























