Totti’nin rekoru tarihe gömülüyor: Herkesin gözü o maçta!

AS Roma’nın genç forveti Evan Ferguson, kulüp efsanesi Francesco Totti’nin 30 yıl önce koyduğu önemli bir rekora ortak olmaya hazırlanıyor.
Totti, genç yaşta Roma formasıyla Serie A’da arka arkaya üç maçta oynayan tek isimdi. Ancak bu tarihi rekor, 2005 doğumlu Ferguson’un yükselişiyle birlikte artık paylaşılacak gibi görünüyor.
Brighton’dan kiralık olarak gelen genç oyuncu, Roma’nın Bologna ve Pisa karşılaşmalarında ilk 11’de görev aldı ve özellikle Pisa deplasmanında alınan 1-0’lık galibiyette yaptığı asistle dikkat çekti.
Ferguson sadece kulüp formasıyla değil, milli takımda da etkili bir performans sergiliyor. Uluslararası arada İrlanda Cumhuriyeti formasıyla çıktığı iki maçta iki gol atan genç yıldız, hücum hattında kendini ispatladı.
Teknik direktör Gian Piero Gasperini de onun artık Roma’nın ileri uçtaki tartışmasız ilk tercihleri arasında yer aldığını düşünüyor. Roma taraftarları, Ferguson’un gelişimini heyecanla takip ediyor.
Genç golcü, hem Serie A’daki istikrarlı performansı hem de milli takımdaki verimliliğiyle Roma’nın uzun vadeli planlarının önemli bir parçası olabileceğini gösteriyor.
Kulübün Brighton ile yaptığı anlaşma gereği, sezon sonunda 40 milyon euro karşılığında oyuncunun bonservisini alma opsiyonu bulunuyor. Bu durum, Ferguson’un yalnızca kısa vadeli bir çözüm değil, geleceğe yatırım niteliğinde bir transfer olabileceğini işaret ediyor.
Totti’nin mirasına yaklaşmak bile Roma’da büyük bir anlam taşıyor. Ferguson’un Torino karşısındaki performansı, hem bu tarihi rekoru egale etmesi hem de Roma kariyerinde yeni bir dönüm noktası yaratması açısından merakla bekleniyor.