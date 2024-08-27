Trabzonspor - St. Gallen rövanş maçı ne zaman? || TS’nin Konferans Ligi rövanşı saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi?

Temsilcimiz Trabzonspor UEFA Konferans Ligi Play-Off turu ikinci maçında evinde St. Gallen’i konuk ediyor. Papara Park’ta oynanacak karşılaşmayı Letonyalı hakem Andris Treimanis yönetecek. Peki, Trabzonspor - St. Gallen rövanş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? TS’nin maçı şifresiz mi? İşte detaylar.
Trabzonspor Konferans Ligi Play-Off rövanşında evinde zorlu rakibi ile karşılaşıyor.
Bordo-mavililer İsviçre ekibi St. Gallen’i mağlup ederek Konferans Ligi’ne katılmayı hedefliyor.
Trabzonspor’da Enis Destan, Orsic, Visca, Bardhi gibi oyuncuların rövanş öncesinde performansı merakla bekleniyor.
Bordo-mavililer, yeni sezonda hem Avrupa’da hem ligde başarı hedefliyor.
Trabzon’da oynanacak rövanş karşılaşmasının eşitlikle tamamlanması durumunda önce uzatma devreleri eşitliğin sürmesi durumunda penaltı atışları Konferans Ligi’ne katılan takımı belirleyecek.
İsviçre’de oynanan ilk karşılaşma golsüz berabere kalırken Trabzonspor tur hesapları yapmaya başladı.
Bordo-mavililer, Trabzon’da alacağı her türlü 1-0, 2-1, 2-0, 3-1, 3-2…. skorlu galibiyette adını Konferans Ligi’ne yazdıracak.
Karşılaşmanın beraberlikle tamamlanması durumunda 90 dakikanın ardından iki devreden oluşan 15’er dakikalık uzatmalar oynanacak.
Eşitliğin sürmesi durumunda kazanan takımı seri penaltı atışları belirleyecek.
UEFA'nın açıklamasına göre karşılaşmada Treimanis'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Haralds Gudermanis ve Aleksejs Spasennikovs yapacak.
Müsabakada Letonya Futbol Federasyonundan Aleksandrs Golubevs dördüncü hakem, Kristaps Ratnieks VAR ve Sergejs Vasjkovs AVAR görevini üstlenecek.
TRABZONSPOR - ST. GALLEN RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Trabzonspor - St. Gallen rövanş maçı 29 Ağustos Perşembe saat saat 20.00’de başlayacak. Karşılaşma ATV ekranlarından naklen yayınlanacak.
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