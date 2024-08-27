Trabzonspor - St. Gallen rövanş maçı ne zaman? || TS’nin Konferans Ligi rövanşı saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi?

Temsilcimiz Trabzonspor UEFA Konferans Ligi Play-Off turu ikinci maçında evinde St. Gallen’i konuk ediyor. Papara Park’ta oynanacak karşılaşmayı Letonyalı hakem Andris Treimanis yönetecek. Peki, Trabzonspor - St. Gallen rövanş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? TS’nin maçı şifresiz mi? İşte detaylar.

1 / 13 Trabzonspor Konferans Ligi Play-Off rövanşında evinde zorlu rakibi ile karşılaşıyor.

2 / 13 Bordo-mavililer İsviçre ekibi St. Gallen’i mağlup ederek Konferans Ligi’ne katılmayı hedefliyor.

3 / 13 Trabzonspor’da Enis Destan, Orsic, Visca, Bardhi gibi oyuncuların rövanş öncesinde performansı merakla bekleniyor.

4 / 13 Bordo-mavililer, yeni sezonda hem Avrupa’da hem ligde başarı hedefliyor.



5 / 13 Trabzon’da oynanacak rövanş karşılaşmasının eşitlikle tamamlanması durumunda önce uzatma devreleri eşitliğin sürmesi durumunda penaltı atışları Konferans Ligi’ne katılan takımı belirleyecek.



6 / 13 İsviçre’de oynanan ilk karşılaşma golsüz berabere kalırken Trabzonspor tur hesapları yapmaya başladı.



7 / 13 Bordo-mavililer, Trabzon’da alacağı her türlü 1-0, 2-1, 2-0, 3-1, 3-2…. skorlu galibiyette adını Konferans Ligi’ne yazdıracak.



8 / 13 Karşılaşmanın beraberlikle tamamlanması durumunda 90 dakikanın ardından iki devreden oluşan 15’er dakikalık uzatmalar oynanacak.



9 / 13 Eşitliğin sürmesi durumunda kazanan takımı seri penaltı atışları belirleyecek.



10 / 13 UEFA'nın açıklamasına göre karşılaşmada Treimanis'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Haralds Gudermanis ve Aleksejs Spasennikovs yapacak.



11 / 13 Müsabakada Letonya Futbol Federasyonundan Aleksandrs Golubevs dördüncü hakem, Kristaps Ratnieks VAR ve Sergejs Vasjkovs AVAR görevini üstlenecek.



12 / 13 TRABZONSPOR - ST. GALLEN RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Trabzonspor - St. Gallen rövanş maçı 29 Ağustos Perşembe saat saat 20.00’de başlayacak. Karşılaşma ATV ekranlarından naklen yayınlanacak.



