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Spor

Trabzonspor - St. Gallen rövanş maçı ne zaman? || TS’nin Konferans Ligi rövanşı saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi?

12:02 - 27/08/2024 Salı
Güncelleme: 12:02 - 27/08/2024 Salı
Yeni Şafak

Temsilcimiz Trabzonspor UEFA Konferans Ligi Play-Off turu ikinci maçında evinde St. Gallen’i konuk ediyor. Papara Park’ta oynanacak karşılaşmayı Letonyalı hakem Andris Treimanis yönetecek. Peki, Trabzonspor - St. Gallen rövanş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? TS’nin maçı şifresiz mi? İşte detaylar.

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Trabzonspor Konferans Ligi Play-Off rövanşında evinde zorlu rakibi ile karşılaşıyor.

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Bordo-mavililer İsviçre ekibi St. Gallen’i mağlup ederek Konferans Ligi’ne katılmayı hedefliyor. 

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Trabzonspor’da Enis Destan, Orsic, Visca, Bardhi gibi oyuncuların rövanş öncesinde performansı merakla bekleniyor. 

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Bordo-mavililer, yeni sezonda hem Avrupa’da hem ligde başarı hedefliyor.


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Trabzon’da oynanacak rövanş karşılaşmasının eşitlikle tamamlanması durumunda önce uzatma devreleri eşitliğin sürmesi durumunda penaltı atışları Konferans Ligi’ne katılan takımı belirleyecek.


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İsviçre’de oynanan ilk karşılaşma golsüz berabere kalırken Trabzonspor tur hesapları yapmaya başladı.


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Bordo-mavililer, Trabzon’da alacağı her türlü 1-0, 2-1, 2-0, 3-1, 3-2…. skorlu galibiyette adını Konferans Ligi’ne yazdıracak.


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Karşılaşmanın beraberlikle tamamlanması durumunda 90 dakikanın ardından iki devreden oluşan 15’er dakikalık uzatmalar oynanacak.


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Eşitliğin sürmesi durumunda kazanan takımı seri penaltı atışları belirleyecek.


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UEFA'nın açıklamasına göre karşılaşmada Treimanis'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Haralds Gudermanis ve Aleksejs Spasennikovs yapacak.


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Müsabakada Letonya Futbol Federasyonundan Aleksandrs Golubevs dördüncü hakem, Kristaps Ratnieks VAR ve Sergejs Vasjkovs AVAR görevini üstlenecek.


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TRABZONSPOR - ST. GALLEN RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?


Trabzonspor - St. Gallen rövanş maçı 29 Ağustos Perşembe saat saat 20.00’de başlayacak. Karşılaşma ATV ekranlarından naklen yayınlanacak.



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TRABZONSPOR - ST. GALLEN CANLI İZLE


Trabzonspor - St. Gallen rövanş maçını canlı izlemek için TIKLAYIN.


#Trabzonspor
#St. Gallen
#UEFA Avrupa Konferans Ligi
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