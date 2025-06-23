Trabzonspor'da 3 isimden beklenti 50 milyon euro

Trabzonspor, Avrupa kulüplerinin radarında olan Uğurcan Çakır, Batagov ve Mendy'den toplam 50 milyon euro bonservis bekliyor. Bordo mavili yönetim, Uğurcan başta olmak üzere söz konusu isimleri sadece Avrupa'ya göndermeyi planlıyor.
Kadrosunu takviye çalışmalarını hız kesmeden sürdüren Trabzonspor'da mevcut kadrodan kimlerin ayrılacağı da merak konusu.
Bu anlamda bordo-mavili takımın kalecisi ve kaptanı Uğurcan Çakır, Ukraynalı stoperi Batagov ve Fransız orta sahası Mendy öne çıkıyor. Bordo-mavili yönetim, söz konusu üç ismin Avrupa'ya transferine sıcak bakıyor.
Bu konuda tek yetkili olan Başkan Ertuğrul Doğan, üç futbolcudan toplam 50 milyon euro bonservis bedeli bekliyor.
Rakamlar konusunda taviz vermeyecek olan bordo-mavililerde gelecek vaadeden genç savunma oyuncusu Arseniy Batagov, Avrupa'dan üç önemli kulübün transfer radarına girdi. İtalya'dan Lazio, Fransa'dan Lens ve İngiltere'den Brighton, 23 yaşındaki Ukraynalı stoper için bu hafta içinde görüşmeyi planlıyor.
Bordo-mavililer Batagov'u kadroda tutma niyetinde olsa da mali dengeler doğrultusunda gelecek cazip tekliflerin değerlendirmeye alınabileceği belirtiliyor. Genç oyuncu için en az 20 milyon euro seviyesinde bir beklenti olduğu kaydedildi.
Trabzonspor formasıyla toplam 23 resmi maçta görev yapan Batagov, Süper Lig'de 18 karşılaşmada forma giydi ve 1 gol kaydetti. Türkiye Kupası'nda ise 5 maçta oynayan genç stoper, 1 kez fileleri havalandırdı.
Yurt dışında ve yurt içinde transfer piyasasının ilk sıralarında yer alan kaptan ve kaleci Uğurcan Çakır için çeşitli senaryolar yazılırken, Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, başarılı eldiven için yurt içi transfer görüşmelerine kapalı olduğunu belirtti,
İngiliz ve Fransız kulüplerin radarındaki Uğurcan'a Avrupa için gerekli iznin verilebileceği belirtilirken başkan Doğan, milli eldiven için taban fiyatı 15 milyon euro olarak belirledi.
Kış transfer döneminde talipleri olan Batista Mendy, halen Avrupa kulüplerinin radarında. Bordo-mavili yönetimin, Mendy için de 15 milyon euro seviyesinde bir bonservis beklentisi bulunuyor.