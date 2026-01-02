Transferde dev derbi! Beşiktaş'a mı yoksa Fenerbahçe'ye mi gidecek?

Shaparenko 8 numarayla beraber 10 numara pozisyonunda da görev yapabiliyor. Bu sezon Dinamo Kiev ile 22 maçta forma giyen Mykola Shaparenko 2 gol atarken 7 de asist kaydetti. Transfermarkt verilerine göre 8 milyon Euro'luk değeri bulunan 27 yaşındaki orta sahanın sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor.