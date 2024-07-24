Trendyol 1. Lig 2024-2025 sezonu ne zaman başlayacak, ilk hafta hangi maçlar var?

Trendyol 1. Lig’de 2024-2025 sezonu için geri sayım başladı. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından fikstür çekimi gerçekleştirildi ve ilk hafta maçları belli oldu. Peki, Trendyol 1. Lig ne zaman başlayacak, ilk hafta hangi maçlar var? İşte detaylar.

1 / 6 Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol 1. Lig'de 2024/25 sezonunun fikstür çekimi tarihini duyurdu.



2 / 6 2024-2025 sezonu fikstür çekimi Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

3 / 6 TRENDYOL 1. LİG MAÇLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR? Trendyol 1. Lig; 9, 10, 11, 12 Ağustos 2024 tarihlerinde başlayacak ve 20, 21, 22, 23 Aralık 2024 tarihlerinde oynanacak olan 17. hafta müsabakaları sonrasında devre arasına girecek.



4 / 6 1. Lig ikinci yarı 3, 4, 5, 6 Ocak 2025 tarihlerindeki 18. hafta müsabakalarıyla başlayacak ve normal sezon 10 Mayıs 2025 tarihinde sona erecek.



5 / 6 Trendyol 1. Ligde 24, 28 ve 33. hafta müsabakaları ise hafta içi oynanacak.

