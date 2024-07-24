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Spor

Trendyol 1. Lig 2024-2025 sezonu ne zaman başlayacak, ilk hafta hangi maçlar var?

14:32 - 24/07/2024 Çarşamba
Güncelleme: 14:37 - 24/07/2024 Çarşamba
Yeni Şafak

Trendyol 1. Lig’de 2024-2025 sezonu için geri sayım başladı. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından fikstür çekimi gerçekleştirildi ve ilk hafta maçları belli oldu. Peki, Trendyol 1. Lig ne zaman başlayacak, ilk hafta hangi maçlar var? İşte detaylar.

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Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol 1. Lig'de 2024/25 sezonunun fikstür çekimi tarihini duyurdu.


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2024-2025 sezonu fikstür çekimi Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. 

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TRENDYOL 1. LİG MAÇLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Trendyol 1. Lig; 9, 10, 11, 12 Ağustos 2024 tarihlerinde başlayacak ve 20, 21, 22, 23 Aralık 2024 tarihlerinde oynanacak olan 17. hafta müsabakaları sonrasında devre arasına girecek.


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1. Lig ikinci yarı 3, 4, 5, 6 Ocak 2025 tarihlerindeki 18. hafta müsabakalarıyla başlayacak ve normal sezon 10 Mayıs 2025 tarihinde sona erecek.


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Trendyol 1. Ligde 24, 28 ve 33. hafta müsabakaları ise hafta içi oynanacak.


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TRENDYOL 1. LİG İLK HAFTA MAÇLARI


Trendyol 1. Lig'de ilk hafta eşleşmeleri şu şekilde;


BOLUSPOR - ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FUTBOL KULÜBÜ

CENTRAL HOSPİTAL ÜMRANİYESPOR - ÇORUM FK A.Ş.

MKE ANKARAGÜCÜ - ŞANLIURFASPOR

İSTANBULSPOR A.Ş. - MANİSA FUTBOL KULÜBÜ

FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş. - AMED SPORTİF FAALİYETLER

TEKSÜT BANDIRMA SPOR - ERZURUMSPOR FK

SAKARYASPOR A.Ş. - ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ

KOCAELİSPOR - GENÇLERBİRLİĞİ

ADANASPOR A.Ş. - ESENLER EROKSPOR

YENİ MALATYASPOR - PENDİKSPOR FUTBOL A.Ş.

#Trendyol 1. lig
#TFF
#fikstür
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