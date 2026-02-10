Trio'dan Fenerbahçe-Gençlerbirliği maçı için olay yorum! "Kesinlikle yanlış karar"

13' Fenerbahçe'nin kazandığı penaltıda karar doğru mu?





Bülent Yıldırım: Bu pozisyon bende penaltı çağrışımı yapmadı. Kesinlikle devam etmesi gerektiğini düşünüyorum. Daha da düşünemeyeceğim konu bu kadar muğlak konuda VAR'ın müdahalesini kabul etme şansım yok. Özet penaltı yok.





Deniz Çoban: Monitörün başında 7 saniye kaldı. 7 saniyede bu kadar kritik bir pozisyonun kararını vermek mümkün değil. VAR müdahalesi kesinlikle yanlış çünkü tartışılan bir karar.





Bahattin Duran: VAR'ın karışması yanlış, hakemin kararı da yanlış.







