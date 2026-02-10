Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Trio'dan Fenerbahçe-Gençlerbirliği maçı için olay yorum! "Kesinlikle yanlış karar"

Trio'dan Fenerbahçe-Gençlerbirliği maçı için olay yorum! "Kesinlikle yanlış karar"

10:1210/02/2026, Salı
G: 10/02/2026, Salı
Diğer
Sonraki haber

Süper Lig'in 21. haftasında Fenerbahçe sahasında konuk ettiği Gençlerbirliği'ni 3-1 mağlup ederek zirve yarışını sürdürdü. Yayıncı kuruluşta yayınlanan Trio programında eski hakemler, mücadelenin tartışmalı pozisyonlarını değerlendirdi.

İşte o açıklamalar...


11' Talisca'nın penaltı beklediği pozisyonda karar doğru mu?


Bülent Yıldırım: Devam kararının yerinde olduğu fikrindeyim.


Deniz Çoban: Yavaş görüntüde izlediğiniz zaman penaltıya daha yakın duruyor ama bazı pozisyonları normal akışında izlemek daha sağlıklı. Talisca'nın teması hissederek abartılı şekilde kendisini yere attığını düşünüyorum. Bir müdahale var ama o müdahaleyi abartarak süslüyor Talisca. Ben de devamı daha uygun görüyorum.


Bahattin Duran: Hakemin devam kararına saygı duyuyorum.





13' Fenerbahçe'nin kazandığı penaltıda karar doğru mu?


Bülent Yıldırım: Bu pozisyon bende penaltı çağrışımı yapmadı. Kesinlikle devam etmesi gerektiğini düşünüyorum. Daha da düşünemeyeceğim konu bu kadar muğlak konuda VAR'ın müdahalesini kabul etme şansım yok. Özet penaltı yok.


Deniz Çoban: Monitörün başında 7 saniye kaldı. 7 saniyede bu kadar kritik bir pozisyonun kararını vermek mümkün değil. VAR müdahalesi kesinlikle yanlış çünkü tartışılan bir karar.


Bahattin Duran: VAR'ın karışması yanlış, hakemin kararı da yanlış.



57' Gençlerbirliği'nin penaltı beklediği pozisyon



Bülent Yıldırım: Penaltı almaya çalışmış, penaltı söz konusu değil. Devam kararı doğru.


Deniz Çoban: Devam kararı doğru.


Bahattin Duran: Devam kararı doğru, oyuncu kendisni kolay yere bırakmış.



71' Oosterwolde'ye ikinci sarı kart gerekir miydi?


Deniz Çoban: Oosterwolde topa vurmayı başarıyor. Bu kontrolsüz bir ayak değil. Topa Gençlerbirliği futbolcusu vursa ve Oosterwolde kırmızılıya vursa o zaman tartışmasız sarı kart derim.


Bülent Yıldırım: Sarı kart düşünmem. Hakem de topa müdahaleyi görmüş. Hakemle aynı fikirdeyim.


Bahattin Duran: Ben de hakemle aynı fikirdeyim.



79' Yiğit Efe Demir'in gördüğü sarı kartta karar doğru mu?


Bülent Yıldırım: Hakem kırmızı verse kimse bir şey diyemez ancak ben ekrandan analizini yaptığımda sarı kartın yeterli olduğunu düşünüyorum.


Deniz Çoban: Hareket çok sınırda, kırmızı karta hiç itiraz etmezdim. Kırmızı daha yakın.


Bahattin Duran: Ben sahada bunun kırmızı kart olduğunu düşünüyorum.



#Süper Lig
#Fenerbahçe
#Gençlerbirliği
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
12. YARGI PAKETİ İNFAZ DÜZENLEMESİ SON DAKİKA: 12. Yargı Paketinde af var mı, maddeleri neler, ne zaman çıkacak?