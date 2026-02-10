Trio'dan Fenerbahçe-Gençlerbirliği maçı için olay yorum! "Kesinlikle yanlış karar"

Süper Lig'in 21. haftasında Fenerbahçe sahasında konuk ettiği Gençlerbirliği'ni 3-1 mağlup ederek zirve yarışını sürdürdü. Yayıncı kuruluşta yayınlanan Trio programında eski hakemler, mücadelenin tartışmalı pozisyonlarını değerlendirdi.
İşte o açıklamalar...
11' Talisca'nın penaltı beklediği pozisyonda karar doğru mu?
Bülent Yıldırım: Devam kararının yerinde olduğu fikrindeyim.
Deniz Çoban: Yavaş görüntüde izlediğiniz zaman penaltıya daha yakın duruyor ama bazı pozisyonları normal akışında izlemek daha sağlıklı. Talisca'nın teması hissederek abartılı şekilde kendisini yere attığını düşünüyorum. Bir müdahale var ama o müdahaleyi abartarak süslüyor Talisca. Ben de devamı daha uygun görüyorum.
Bahattin Duran: Hakemin devam kararına saygı duyuyorum.
13' Fenerbahçe'nin kazandığı penaltıda karar doğru mu?
Bülent Yıldırım: Bu pozisyon bende penaltı çağrışımı yapmadı. Kesinlikle devam etmesi gerektiğini düşünüyorum. Daha da düşünemeyeceğim konu bu kadar muğlak konuda VAR'ın müdahalesini kabul etme şansım yok. Özet penaltı yok.
Deniz Çoban: Monitörün başında 7 saniye kaldı. 7 saniyede bu kadar kritik bir pozisyonun kararını vermek mümkün değil. VAR müdahalesi kesinlikle yanlış çünkü tartışılan bir karar.
Bahattin Duran: VAR'ın karışması yanlış, hakemin kararı da yanlış.
57' Gençlerbirliği'nin penaltı beklediği pozisyon
Bülent Yıldırım: Penaltı almaya çalışmış, penaltı söz konusu değil. Devam kararı doğru.
Deniz Çoban: Devam kararı doğru.
Bahattin Duran: Devam kararı doğru, oyuncu kendisni kolay yere bırakmış.
71' Oosterwolde'ye ikinci sarı kart gerekir miydi?
Deniz Çoban: Oosterwolde topa vurmayı başarıyor. Bu kontrolsüz bir ayak değil. Topa Gençlerbirliği futbolcusu vursa ve Oosterwolde kırmızılıya vursa o zaman tartışmasız sarı kart derim.
Bülent Yıldırım: Sarı kart düşünmem. Hakem de topa müdahaleyi görmüş. Hakemle aynı fikirdeyim.
Bahattin Duran: Ben de hakemle aynı fikirdeyim.
79' Yiğit Efe Demir'in gördüğü sarı kartta karar doğru mu?
Bülent Yıldırım: Hakem kırmızı verse kimse bir şey diyemez ancak ben ekrandan analizini yaptığımda sarı kartın yeterli olduğunu düşünüyorum.
Deniz Çoban: Hareket çok sınırda, kırmızı karta hiç itiraz etmezdim. Kırmızı daha yakın.
Bahattin Duran: Ben sahada bunun kırmızı kart olduğunu düşünüyorum.