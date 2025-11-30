Tümer Metin'den derbi için çarpıcı yorum: 'O sonuca köprüyü geçmez Okan hoca'

Eski Fenerbahçe futbolcusu ve yorumcu Tümer Metin, Süper Lig 14. haftasında oynanacak olan Fenerbahçe - Galatasaray derbisi hakkında konuştu.
Trendyol Süper Lig 14. haftasında Fenerbahçe derbi karşılaşmasında Galatasaray'ı Kadıköy'de konuk edecek.
Ligin zirvesini yakından ilgilendiren karşılaşma öncesi eski Fenerbahçe futbolcusu ve yorumcu Tümer Metin, Asist Analiz Youtube programında derbi hakkında çarpıcı ifadeler kullandı.
Metin, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk için, "'Pazartesi oynamıyorsun, 1 puana razı mısın?' diye sorsalar köprüyü geçmez Okan Hoca." tespitinde bulundu.
İşte Tümer Metin'in o sözleri;
"'Pazartesi oynamıyorsun, 1 puana razı mısın?' diye sorsalar köprüyü geçmez Okan Hoca. Tabii ki herkes kazanmak istiyor ama işin konjonktürü düşünecek olursak haftayı kayıpsız kapatmış oluyorsun. Tedesco'nun da kafasının bir tarafında kaybetmemek olacaktır."