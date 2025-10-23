Yeni Şafak
Tümer Metin'den olay Okan Buruk iddiası! İlkay Gündoğan...

Tümer Metin'den olay Okan Buruk iddiası! İlkay Gündoğan...

18:0323/10/2025, Perşembe
G: 23/10/2025, Perşembe
Galatasaray, Devler Ligi'nin üçüncü hafta maçında sahasında konuk ettiği Bodo/Glimt'i 3-1 yendi. Karşılaşmayı değerlendiren Tümer Metin, Okan Buruk'la ilgili olay bir iddiada bulundu.

Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Galatasaray'ın Bodo/Glimt'i 3-1 mağlup ettiği maçı Tümer Metin, Asist Analiz YouTube kanalında değerlendirdi.

Metin'in Okan Buruk'un İlkay Gündoğan'ın sakatlığı sonrası düşüncesiyle ilgili iddiası dikkat çekti. Tümer Metin'in açıklamaları şöyle:


"Okan Buruk karalar bağlıyordu İlkay Gündoğan'ın sakatlığı yetişti. Tabii ki sakatlığı böyle şeyle anlatacak değiliz ama Okan Buruk'un elini rahatlatan bir şey oldu. Atmış Başakşehir'e 2 tane gol Sane, Yunus'a Başakşehir maçından önce, 'Senin 3 gün sonra maçın var, onunla başlayacağım.' demişsin. Rotasyona gitmişsin."

"Sane 2-0 maçı çevirince başladı kara kara düşünmeye. Kolayı var, Barış Alper'i formundan dolayı kesersin. Sıkıntı şuradaydı, Barış Alper'i kesersin veya Sallai'yi kesersin sağ bek oynatırsın çok önemli değil."

"Sane'nin de Yunus'un da sol tarafta verimliliği düşüyor, birini solda oynatacaksın ya. Sane'nin de Yunus'un da sol taraf verimliliği düşüyor İlkay göbekte kalacağı için, biraz orayı düşünüyordu. Muhtemelen İlkay'ın sakatlığı olmasa yine Sane'yi oturtacağını düşünüyorum. Yine Yunus Akgün ile başlayacaktı."

