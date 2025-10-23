Tümer Metin'den olay Okan Buruk iddiası! İlkay Gündoğan...

"Sane'nin de Yunus'un da sol tarafta verimliliği düşüyor, birini solda oynatacaksın ya. Sane'nin de Yunus'un da sol taraf verimliliği düşüyor İlkay göbekte kalacağı için, biraz orayı düşünüyordu. Muhtemelen İlkay'ın sakatlığı olmasa yine Sane'yi oturtacağını düşünüyorum. Yine Yunus Akgün ile başlayacaktı."