Türk futbolunda dramatik hikaye: Bir zamanlar Avrupa sahnesindeydi şimdi dibe vurdu

Mavi-Şimşekler bu sezon henüz galibiyetle tanışamadı. Sadece 2 beraberlik alabilen takım, 23 karşılaşmadan mağlubiyetle ayrıldı. Üstüne bir de uluslararası dosyalar nedeniyle verilen toplam 42 puan silme cezası eklenince puan tablosunda eksi 40’a kadar geriledi. Takımın averajının eksi 99 (Attığı 15, yediği 114) olması da dramatik tabloyu daha da derinleştirdi.