Türk futbolunda dramatik hikaye: Bir zamanlar Avrupa sahnesindeydi şimdi dibe vurdu

Türk futbolunda dramatik hikaye: Bir zamanlar Avrupa sahnesindeydi şimdi dibe vurdu

Selman Ağrıkan
14:2315/02/2026, Pazar
G: 15/02/2026, Pazar
2022/23'te Süper Lig'de fırtına gibi esen Adana Demirspor, bu sezon 1. Lig'de kabusu yaşıyor. FIFA cezalarıyla eksi 40 puana gerileyen ekip gelecek sezon 2. Lig'de mücadele edecek.

Geçen sezon Süper Lig’den düşen Adana temsilcisi, bu yıl da sahada varlık gösteremedi.

Adana Demirspor, 1. Lig'in 25. haftasında deplasmanda Erzurumspor'a 7-0 mağlup oldu.

Mavi-Şimşekler bu sezon henüz galibiyetle tanışamadı. Sadece 2 beraberlik alabilen takım, 23 karşılaşmadan mağlubiyetle ayrıldı. Üstüne bir de uluslararası dosyalar nedeniyle verilen toplam 42 puan silme cezası eklenince puan tablosunda eksi 40’a kadar geriledi. Takımın averajının eksi 99 (Attığı 15, yediği 114) olması da dramatik tabloyu daha da derinleştirdi.

Son iki yıldır ciddi mali sorunlarla boğuşan kulüpte yönetim yapısı da değişmiş, kulübün kontrolünün taraftar oluşumu Şimşekler Grubu’na devredildiği açıklanmıştı.

Haftalar kala küme düşmesi kesinleşen Adana ekibi, gelecek sezon 2. Lig’de mücadele edecek.

Adana Demirspor, teknik direktör Vincenzo Montella önderliğinde 2022-23 Süper Lig sezonuna damga vurmuştu. Adana temsilcisi, o sezon Süper Lig’de 69 puan toplayarak Avrupa kupalarına katılma hakkı elde etmişti.

