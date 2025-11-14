Türkiye A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde kritik Bulgaristan maçına Bursa'da çıkıyor. Yarın akşam Atatürk Spor Kompleksi'nde oynanacak mücadele, ay-yıldızlıların play-off biletini garantileme fırsatı sunuyor. Grup ikincisi Türkiye, puansız Bulgaristan karşısında avantajlı konumda. Peki, Türkiye - Bulgaristan maçı hangi kanalda, muhtemel 11’lerde kim var? İşte detaylar.
Maç Öncesi Durum ve Hakem Ekibi
E Grubu'nda 9 puanla ikinci sırada yer alan Türkiye, İspanya'nın ardından zirveyi zorluyor. Bulgaristan ise henüz puan alamadı. Karşılaşmayı İskoç hakem Nicholas Walsh yönetecek; yanlarında Francis Connor ve Daniel McFarlane görev yapacak. Saat 20.00'de başlayacak maç, Türkiye'nin elemelerdeki iddiasını pekiştirecek.
Bursa'ya Uzun Aradan Sonra Dönüş
Ay-yıldızlı ekip, 964 gün aradan sonra Bursa'da sahaya çıkacak. En son 2023'te Hırvatistan'a 2-0 yenilen Türkiye, bu kez taraftar desteğiyle galibiyet hedefliyor. Şehir, milli takım maçlarına ev sahipliği yaparak futbol coşkusunu yeniden yaşatacak.
Elemelerin Yapısı ve Play-Off Senaryosu
2026 Dünya Kupası'nda 48 takım yer alacak, Avrupa'dan 16 kota ayrıldı. Grup birincileri doğrudan katılacak; ikinciler ise Uluslar Ligi takımlarıyla play-off mücadelesi verecek. Mart 2026'daki play-off'lar, kalan dört bileti belirleyecek. Türkiye, Bulgaristan galibiyetiyle bu aşamaya erken vize alabilir.
Montella'nın Tercih Ettiği Kadro
Teknik direktör Vincenzo Montella, kalede Uğurcan Çakır'a güvenecek. Savunmada Zeki Çelik, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı ve Ferdi Kadıoğlu bekleniyor. Orta sahada Hakan Çalhanoğlu-İsmail Yüksek ikilisi, hücumda Barış Alper Yılmaz, Arda Güler, Kenan Yıldız ve Kerem Aktürkoğlu görev yapacak.
Türkiye - Bulgaristan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Türkiye - Bulgaristan maçı yarın akşam saat 20.00'de başlayacak. Maç TV 8 ekranlarından naklen yayınlanacak.