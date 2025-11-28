Yeni Şafak
İki beraberlik bir mağlubiyet sonrası UEFA ülke puanı güncellendi: Türkiye kaçıncı sırada?

10:1228/11/2025, Cuma
G: 28/11/2025, Cuma
Avrupa kupalarındaki son maçların ardından UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi. Temsilcilerimizin 1 mağlubiyet ve 2 beraberlik aldığı bu haftanın sonunda Türkiye'nin puanına yeterli katkı sağlanamadı. Peki, Türkiye UEFA ülke puanı sıralamasında kaçıncı? İşte detaylar.

Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde beşinci, Konferans Ligi'nde ise dördüncümaç haftası sona erdi.

Temsilcilerimizden Galatasaray haftayı puansız, Fenerbahçe ve Samsunspor ise beraberlikle kapattı. İşte UEFA ülke puanında güncel durum:



1. İngiltere - 101.783


2. İtalya - 90.517

3. İspanya - 84.206

4. Almanya - 80.975

5. Fransa - 73.250

6. Hollanda - 64.700

7. Portekiz - 61.867

8. Belçika - 57.750

9. TÜRKİYE - 47.600

10. Çekya - 44.300









