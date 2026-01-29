U17 derbisine gerginlik damga vurdu! Fenerbahçe ve Galatasaraylı oyuncular kavga etti

U17 Gelişim Ligi 1. Grup 20. haftasında oynanan derbide Fenerbahçe U17 evinde Galatasaray U17 takımını konuk etti. Maçta zaman zaman gergin anlar yaşandı.
Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde oynanan maçta Galatasaray, 20. dakikada Onur'un penaltıdan attığı golle 1-0'lık skorla galip geldi.
Karşılaşmada futboldan çok iki takım futbolcuları arasında çıkan kavga gündem oldu.
İki takımın oyuncuları fiziki müdahaleye varan kavga etti.
Maçtaki itiş kakışlar böyle görüntülendi.