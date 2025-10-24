UEFA kulüpler sıralaması güncellendi: Fenerbahçe ve Galatasaray’ın yeri değişti!

UEFA, son 5 sezonu kapsayan kulüpler sıralamasını Avrupa'da oynanan maçların ardından güncelledi. Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki Bodo/Glimt galibiyeti, Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki Stuttgart zaferi ve Samsunspor’un Dinamo Kiev’den aldığı galibiyet sonrası UEFA kulüpler sıralaması güncellendi. Peki, UEFA kulüpler sıralamasında hangi takım kaçıncı sırada? İşte detaylar.
(10. SIRA) ARSENAL: 87.000 PUAN
(9. SIRA) LEVERKUSEN: 93.250 PUAN
(8. SIRA) BARCELONA: 93.250 PUAN
(7. SIRA) DORTMUND: 95.750 PUAN
(6.SIRA) PSG: 106.500 PUAN
(5.SIRA) LIVERPOOL: 111.500 PUAN
(4.SIRA) MAN CITY: 113.750 PUAN
(3.SIRA) INTER: 119.250 PUAN
(2.SIRA) BAYERN MÜNİH: 120.250 PUAN
(1.SIRA) REAL MADRID: 129.500 PUAN
(172. SIRA) KONYASPOR: 9.200 PUAN
(171. SIRA) ADANA DEMİRSPOR: 9.200 PUAN
(170. SIRA) SAMSUNSPOR: 9.200 PUAN
5 sıra yükseldi.
(152. SIRA) TRABZONSPOR: 11.000 PUAN
5 sıra düştü.
(134. SIRA) SİVASSPOR: 12.500 PUAN
1 sıra düştü
(114. SIRA) BEŞİKTAŞ: 15.500 PUAN
3 sıra düştü
(89. SIRA) BAŞAKŞEHİR: 19.500 PUAN
1 sıra düştü.
(46. SIRA) GALATASARAY: 45.750 PUAN
2 sıra yükseldi
(39. SIRA) FENERBAHÇE: 51.250 PUAN
3 sıra yükseldi