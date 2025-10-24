Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
UEFA kulüpler sıralaması güncellendi: Fenerbahçe ve Galatasaray’ın yeri değişti!

UEFA kulüpler sıralaması güncellendi: Fenerbahçe ve Galatasaray’ın yeri değişti!

09:4424/10/2025, Cuma
G: 24/10/2025, Cuma
Yeni Şafak
Sonraki haber

UEFA, son 5 sezonu kapsayan kulüpler sıralamasını Avrupa'da oynanan maçların ardından güncelledi. Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki Bodo/Glimt galibiyeti, Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki Stuttgart zaferi ve Samsunspor’un Dinamo Kiev’den aldığı galibiyet sonrası UEFA kulüpler sıralaması güncellendi. Peki, UEFA kulüpler sıralamasında hangi takım kaçıncı sırada? İşte detaylar.

Avrupa'da oynanan maçların ardından son 5 sezonu kapsayan UEFA kulüpler sıralaması belli oldu. Takımlarımızın da sıralamadaki yeri belli oldu. İşte detaylar...



(10. SIRA) ARSENAL: 87.000 PUAN


(9. SIRA) LEVERKUSEN: 93.250 PUAN


(8. SIRA) BARCELONA: 93.250 PUAN


(7. SIRA) DORTMUND: 95.750 PUAN


(6.SIRA) PSG: 106.500 PUAN


(5.SIRA) LIVERPOOL: 111.500 PUAN


(4.SIRA) MAN CITY: 113.750 PUAN


(3.SIRA) INTER: 119.250 PUAN


(2.SIRA) BAYERN MÜNİH: 120.250 PUAN


(1.SIRA) REAL MADRID: 129.500 PUAN


(172. SIRA) KONYASPOR: 9.200 PUAN


(171. SIRA) ADANA DEMİRSPOR: 9.200 PUAN


(170. SIRA) SAMSUNSPOR: 9.200 PUAN

5 sıra yükseldi.

(152. SIRA) TRABZONSPOR: 11.000 PUAN

5 sıra düştü.

(134. SIRA) SİVASSPOR: 12.500 PUAN

1 sıra düştü

(114. SIRA) BEŞİKTAŞ: 15.500 PUAN

3 sıra düştü

(89. SIRA) BAŞAKŞEHİR: 19.500 PUAN

1 sıra düştü.

(46. SIRA) GALATASARAY: 45.750 PUAN

2 sıra yükseldi

(39. SIRA) FENERBAHÇE: 51.250 PUAN

3 sıra yükseldi

#Galatasaray
#Fenerbahçe
#Samsunspor
#UEFA kulüpler sıralaması
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Kapalıçarşı ve serbest piyasada güncel altın alış-satış fiyatları belli oldu! 24 Ekim altın fiyatları yükseldi mi?