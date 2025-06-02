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UEFA kulüpler sıralamasını açıkladı: İlk 50'de tek Türk takımı var

UEFA kulüpler sıralamasını açıkladı: İlk 50'de tek Türk takımı var

15:342/06/2025, Pazartesi
G: 2/06/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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2024-2025 sezonunun sona ermesinin ardından UEFA kulüpler sıralaması güncellendi. Zirveyi Real Madrid alırken, ilk 50 içerisinde tek Türk takımı yer aldı. İşte Başakşehir, Sivasspor, Beşiktaş, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Galatasaray'ın UEFA sıralamaları...

UEFA, kulüp sıralamaları açıklandı. Güncellenen listede ilk 50'de tek Türk kulübü yer alırken, zirvenin sahibi Real Madrid oldu. Süper Lig'e veda eden Sivasspor da sıralamada yer buldu.

 148) Trabzonspor

113) Beşiktaş

110) Sivasspor

82) Başakşehir

 58) Galatasaray

 47) Fenerbahçe

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