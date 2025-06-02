2024-2025 sezonunun sona ermesinin ardından UEFA kulüpler sıralaması güncellendi. Zirveyi Real Madrid alırken, ilk 50 içerisinde tek Türk takımı yer aldı. İşte Başakşehir, Sivasspor, Beşiktaş, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Galatasaray'ın UEFA sıralamaları...
UEFA, kulüp sıralamaları açıklandı. Güncellenen listede ilk 50'de tek Türk kulübü yer alırken, zirvenin sahibi Real Madrid oldu. Süper Lig'e veda eden Sivasspor da sıralamada yer buldu.
148) Trabzonspor
113) Beşiktaş
110) Sivasspor
82) Başakşehir
58) Galatasaray
47) Fenerbahçe