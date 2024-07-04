UEFA'dan büyük skandal: A Milli Takımımızı elenmiş gösterdiler

UEFA'nın resmi sitesinde EURO 2024 çeyrek final eşleşmelerinin gösterildiği tabloda Türkiye yerine Avusturya'ya yer verildi. UEFA, skandal hatasını uzunca bir süre geçtikten sonra düzeltti.
A Milli Takımımız, EURO 2024 son 16 turunda Avusturya'yı 2-1 devirdi.
Adını son 8 takım arasına yazdıran ay-yıldızlı ekibimiz, çeyrek finalde Hollanda ile eşleşti.
UEFA, çeyrek finale yükselen A Milli Takımımızla ilgili skandal bir hataya imza attı.
UEFA'nın Fransızca sayfasında çeyrek final eşleşmelerinin gösterildiği tabloda Türkiye yerine Avusturya'ya yer verildi.
Görselin yer aldığı haberde, Türkiye'nin tur atladığı ifade edilse de tabloda Hollanda ile Avusturya'nın oynayacak olarak gösterilmesi büyük tepki çekti.
UEFA, uzunca bir süre geçtikten sonra hatasını düzeltti ve çeyrek finalist olarak Türkiye'nin yer aldığı tabloyu paylaştı.