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Spor

UEFA'dan büyük skandal: A Milli Takımımızı elenmiş gösterdiler

11:28 - 4/07/2024 Perşembe
Güncelleme: 11:58 - 4/07/2024 Perşembe
Yeni Şafak

UEFA'nın resmi sitesinde EURO 2024 çeyrek final eşleşmelerinin gösterildiği tabloda Türkiye yerine Avusturya'ya yer verildi. UEFA, skandal hatasını uzunca bir süre geçtikten sonra düzeltti.

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A Milli Takımımız, EURO 2024 son 16 turunda Avusturya'yı 2-1 devirdi.



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Adını son 8 takım arasına yazdıran ay-yıldızlı ekibimiz, çeyrek finalde Hollanda ile eşleşti.

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UEFA, çeyrek finale yükselen A Milli Takımımızla ilgili skandal bir hataya imza attı.

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UEFA'nın Fransızca sayfasında çeyrek final eşleşmelerinin gösterildiği tabloda Türkiye yerine Avusturya'ya yer verildi.



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Görselin yer aldığı haberde, Türkiye'nin tur atladığı ifade edilse de tabloda Hollanda ile Avusturya'nın oynayacak olarak gösterilmesi büyük tepki çekti.

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UEFA, uzunca bir süre geçtikten sonra hatasını düzeltti ve çeyrek finalist olarak Türkiye'nin yer aldığı tabloyu paylaştı.

#EURO 2024
#UEFA
#Türkiye
#Avusturya
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