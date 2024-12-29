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Uğurcan Çakır'dan Galatasaray cevabı

Uğurcan Çakır'dan Galatasaray cevabı

12:0029/12/2024, Pazar
G: 29/12/2024, Pazar
Yeni Şafak
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Trabzonspor'un milli kalecisi Uğurcan Çakır, idman öncesi konuştu. 28 yaşındaki eldiven hakkında çıkan transfer iddialarına da cevap verdi.

Samsunspor ile oynayacağı lig maçının hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor'da kaptan Uğurcan Çakır, idman öncesi basın mensuplarının sorularını cevapladı.

Galatasaray'a transfer olacağı yönündeki haberlere değinen Uğurcan Çakır, "Ben Trabzonsporluyum. Bu takımın kaptanıyım. Burada oynamaktan dolayı çok mutluyum. Çıkan transfer haberleri ilgimi çekmiyor. Şehrimi, takımımı seviyorum" ifadelerini kullandı.

Transferle ilgili kendisine gelen bir duyum olmadığını aktaran milli kaleci, "Ben bu işlerle ilgilenmiyorum" açıklamasını yaptı.

Hedefinin Avrupa olduğunu söyleyen başarılı kaleci, "Kendimi göstermek istiyorum. Futbolu bıraktığımda, 'Neden gitmedim?' demek istemiyorum. Ona göre çalışıyorum. Başkanımızdan onun sözünü aldım. Net bir teklif gelirse, oturur başkanımızla değerlendiririz" dedi.

Uğurcan Çakır, bu sezon en çok üzüldüğü maçların ise Galatasaray ve St.Gallen karşılaşmaları olduğunu söyledi.

#Trabzonspor
#Uğurcan Çakır
#Galatasaray

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