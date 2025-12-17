Yeni Şafak
Galatasaray’da flaş Uğurcan Çakır gelişmesi: Dönüşü uzuyor!

08:5617/12/2025, Çarşamba
G: 17/12/2025, Çarşamba
Şampiyonlar Ligi'ndeki Monaco maçında yaşadığı talihsiz sakatlık sonrası tedavisi süren milli eldivenden kötü haber geldi. Sağlık heyetinin yaptığı son kontrollerin ardından, tecrübeli kalecinin adalesindeki yırtık nedeniyle sahalardan bir süre daha uzak kalacağı kesinleşti. Peki Uğurcan Çakır ne zaman dönecek? İşte detaylar.

Galatasaray'da oynanan Monaco maçında talihsiz bir sakatlık yaşayan Uğurcan Çakır'ın tedavisi devam ediyor.


Karşılaşmada sol üst adalesinden sakatlanan ve bu bölgede yırtık tespit edilen milli kalecinin bir süre daha sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.


Antalya deplasmanında kaleyi Günay'a devreden Uğurcan Çakır'ın, sağlık ekibinin riske etmek istememesi nedeniyle forma giymeyeceği maçların sayısının artabileceği belirtildi.


KASIMPAŞA MAÇINDA YOK


Tecrübeli file bekçisinin, kupadaki Başakşehir karşılaşması ile ligde oynanacak Kasımpaşa mücadelesinde de kadroda yer almasının zor olduğu ifade edildi.


Uğurcan Çakır ne zaman dönecek?

Galatasaray cephesinde asıl hedefin, Uğurcan Çakır'ı 5 Ocak'ta oynanacak Süper Kupa maçına yetiştirmek olduğu öğrenildi.


Sağlık ekibi, oyuncunun tam olarak iyileşmeden sahalara dönmemesi konusunda titizlikle çalışmasını sürdürüyor.


15 Temmuz
Kudüs
Ramazan
Seçim
Spor
Ekonomi
