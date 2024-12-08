Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Ünlü yorumcudan Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi sonrasında şok sözler: 'EYT'li Mourinho'nun katkısı sıfır'

Ünlü yorumcudan Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi sonrasında şok sözler: 'EYT'li Mourinho'nun katkısı sıfır'

Haber Merkezi
10:078/12/2024, Pazar
G: 8/12/2024, Pazar
Yeni Şafak
Sonraki haber

Süper Lig'in 15. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Beşiktaş'a 1-0 mağlup oldu. Karşılaşma sonrasında eski FIFA kokartlı hakem Ahmet Çakar, Jose Mourinho'yu sert sözlerle eleştirdi.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 15. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile karşılaştı ve sahadan 1-0 mağlup ayrıldı.

Bu mücadele sonrasında ünlü yorumcu Ahmet Çakar, Jose Mourinho'yu sert sözlerle eleştirdi.

Çakar'ın açıklamaları şu şekilde:

"Jose Mourinho'lu Fenerbahçe, ikinci derbisini de kaybetti. Bu böyle gitmez."

"Hem 3 puan kaybettiler hem oyunu kaybettiler hem de futbol adına hiçbir şey ortaya koyamadılar."

"Kimse Mourinho'ya Kayseri'yi yensin, Adana Demirspor'u yensin diye milyonları vermedi."

"Kolay değil, sezonun ilk yarısında iki derbiyi kaybediyorsan 'Şampiyonluğun en güçlü adayıyım' diyemezsin."

"Mourinho da kenarda deniz yollarından emekli bir memur gibi maçı seyretti, katkısı sıfır. Zaten sezon başından beri katkısı sıfır."

"Bu EYT’li Mourinho’dan kimseye bir hayır gelmez."

#Fenerbahçe
#Jose Mourinho
#Ahmet Çakar

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Kademeli emeklilik tablosu 2027’de değişecek mi?