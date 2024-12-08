Ünlü yorumcudan Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi sonrasında şok sözler: 'EYT'li Mourinho'nun katkısı sıfır'

Süper Lig'in 15. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Beşiktaş'a 1-0 mağlup oldu. Karşılaşma sonrasında eski FIFA kokartlı hakem Ahmet Çakar, Jose Mourinho'yu sert sözlerle eleştirdi.
Fenerbahçe, Süper Lig'in 15. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile karşılaştı ve sahadan 1-0 mağlup ayrıldı.
Bu mücadele sonrasında ünlü yorumcu Ahmet Çakar, Jose Mourinho'yu sert sözlerle eleştirdi.
Çakar'ın açıklamaları şu şekilde:
"Jose Mourinho'lu Fenerbahçe, ikinci derbisini de kaybetti. Bu böyle gitmez."
"Hem 3 puan kaybettiler hem oyunu kaybettiler hem de futbol adına hiçbir şey ortaya koyamadılar."
"Kimse Mourinho'ya Kayseri'yi yensin, Adana Demirspor'u yensin diye milyonları vermedi."
"Kolay değil, sezonun ilk yarısında iki derbiyi kaybediyorsan 'Şampiyonluğun en güçlü adayıyım' diyemezsin."
"Mourinho da kenarda deniz yollarından emekli bir memur gibi maçı seyretti, katkısı sıfır. Zaten sezon başından beri katkısı sıfır."
"Bu EYT’li Mourinho’dan kimseye bir hayır gelmez."