Vedat Muriqi şaşkınlığını gizleyemedi: ‘Türkiye’de tek, Avrupa’da yok!’

Sarı-lacivertli kulübe döndüğü için gururlu olduğunu belirten Kosovalı golcü, "Burayı özlediğimi biliyordum ama kulübe adım attığım anda ne kadar çok özlediğimi anladım. Bana bu büyük camiada yeniden fırsat verdiler. Sanki hiç gitmemiş gibiyim." dedi.