Vedat Muriqi şaşkınlığını gizleyemedi: ‘Türkiye’de tek, Avrupa’da yok!’

Fenerbahçe'nin transfer dönemindeki ilk büyük bombası olan ve yuvaya geri dönen Vedat Muriqi, imzanın ardından kulüp televizyonuna çok konuşulacak açıklamalarda bulundu. Sarı-lacivertli formayı yeniden sırtına geçirdiği için tarifsiz bir mutluluk ve gurur yaşadığını belirten Kosovalı golcü, Kadıköy'den ayrıldığı günden beri bu anın hayalini kurduğunu itiraf etti.
Fenerbahçe'nin yeniden kadrosuna kattığı Vedat Muriqi, kulüp televizyonuna yaptığı açıklamalarda sarı-lacivertli takıma geri döndüğü için büyük mutluluk yaşadığını söyledi.
Kendisine yeniden Fenerbahçe formasını giyme fırsatı veren kulüp yönetimine teşekkür eden Muriqi, "Bu formayı tekrar bana layık gören başkanımıza, hocamıza, yönetim kurulumuza ve tüm Fenerbahçe taraftarına ailem ve kendi adıma gönülden teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.
Sarı-lacivertli kulübe döndüğü için gururlu olduğunu belirten Kosovalı golcü, "Burayı özlediğimi biliyordum ama kulübe adım attığım anda ne kadar çok özlediğimi anladım. Bana bu büyük camiada yeniden fırsat verdiler. Sanki hiç gitmemiş gibiyim." dedi.
Fenerbahçe'den ayrıldığı günden bu yana takımı yakından takip ettiğini söyleyen deneyimli futbolcu, eski takım arkadaşlarıyla da iletişimini sürdürdüğünü dile getirdi.
Fenerbahçe'ye geri dönmenin her zaman hayali olduğunu vurgulayan Muriqi, "Avrupa'da önemli tecrübeler yaşadım ancak Fenerbahçe'nin büyüklüğü bambaşka. Buraya dönmeyi hep hayal ediyordum." şeklinde konuştu.
Vedat Muriqi sözlerini şu şekilde bitirdi: "Şuraya bakar mısın ya! Burası cennet abi! Vallahi cennet! Müthiş bir yer! Türkiye'de zaten yok da. Avrupa'da birçok büyük kulübün bile böyle bir tesisi yok."