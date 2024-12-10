Victor Osimhen'den yıldız oyuncuya transfer telefonu: 'Seni Galatasaray'a bekliyorum'

Transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray, aradığı ismi Fransa'da buldu. Bu transfer için araya sarı kırmızılı takımın dünyaca ünlü yıldızı Victor Osimhen girdi.

1 /7 Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor.

2 /7 Sarı kırmızılı kulüp, Icardi'nin sakatlığı sonrasında yeni bir forvet arayışlarına başladı.

3 /7 Fotomaç'ta yer alan habere göre; Galatasaray, adı Trabzonspor ile de anılan Gift Orban'ı kadrosuna katmak istiyor.

4 /7 Sarı kırmızılı yönetim, Nijeryalı süper yıldız için vatandaşı Osimhen'i devreye soktu.

5 /7 Osimhen, Orban ile görüşerek "Bize gel. Seni Galatasaray'a bekliyorum" dedi.

6 /7 Sözleşmesi 2028 yılında sona erecek olan Orban, bu sezon 5 maçta 2 golle oynadı.