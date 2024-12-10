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Victor Osimhen'den yıldız oyuncuya transfer telefonu: 'Seni Galatasaray'a bekliyorum'

Victor Osimhen'den yıldız oyuncuya transfer telefonu: 'Seni Galatasaray'a bekliyorum'

Haber Merkezi
10:0010/12/2024, Salı
G: 10/12/2024, Salı
Yeni Şafak
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Transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray, aradığı ismi Fransa'da buldu. Bu transfer için araya sarı kırmızılı takımın dünyaca ünlü yıldızı Victor Osimhen girdi.

Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor.

Sarı kırmızılı kulüp, Icardi'nin sakatlığı sonrasında yeni bir forvet arayışlarına başladı.

Fotomaç'ta yer alan habere göre; Galatasaray, adı Trabzonspor ile de anılan Gift Orban'ı kadrosuna katmak istiyor.

Sarı kırmızılı yönetim, Nijeryalı süper yıldız için vatandaşı Osimhen'i devreye soktu.

Osimhen, Orban ile görüşerek "Bize gel. Seni Galatasaray'a bekliyorum" dedi.

Sözleşmesi 2028 yılında sona erecek olan Orban, bu sezon 5 maçta 2 golle oynadı.

22 yaşındaki oyuncunun Transfermarkt verilerine göre güncel piyasa değeri 15 milyon euro.

#Galatasaray
#Victor Osimhen
#Gift Orban

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