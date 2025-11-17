Victor Osimhen'in son durumu açıklandı: Fenerbahçe derbisinde oynayacak mı?

Galatasaray'ın yıldız forveti Victor Osimhen, Nijerya - Demokratik Kongo maçında sakatlanarak oyuna devam edememişti. Sarı-kırmızılı camiaya yakınlığıyla bilinen gazeteci Ali Naci Küçük, kritik maçlar öncesi Nijeryalı forvetin son durumunu açıkladı.
Galatasaray'da Victor Osimhen şoku yaşanıyor. Nijeryalı forvet, Dünya Kupası play-off finalinde Demokratik Kongo ile oynanan maçta sakatlık yaşadı.
Arka adalesinde ağrı hisseden Osimhen, final mücadelesinin ikinci yarısına çıkamadı. Fransız basınından L'equipe'te yer alan haberde, oyundan çıkmak zorunda kalan Osimhen'in gözyaşlarına hakim olamadığı da ifade edilmişti.
Sakatlanan Victor Osimhen'in son durumuyla ilgili 343 YouTube kanalında gazeteci Ali Naci Küçük, çarpıcı açıklamalarda bulundu.
"Bacağının arka kısmında ya adale ya hamstring olarak şüpheleniliyor. Kesin durum MR sonrası netleşecek. İki bölgeden bir yerde ağrı hissettiği için oyuncu maça devam edemiyor. Çok ciddi bir ağrısı olduğu için kulüp yetkililerine ‘Yürümekte zorluk çektiğim için maça devam edemedim’ bilgisi veriyor. Gelir gelmez MR'ı çekilecek ve buradan çıkacak sonuca göre de tedavi süreci netleşecek."
"Kesin konuşmak doğru değil ama Kadıköy'deki Fenerbahçe derbisinde Osimhen'in oynama ihtimalinin düşük olduğunu düşünüyorum. 2 hafta var, yüzde 51 oynamaz diyorum. Gençlerbirliği ve Union SG maçlarında da oynamaz. Kanama dahilinde dahi 10-12 gün tedavi süreci var. Bir de antrenman süresi var. En iyi ihtimalde bile Fenerbahçe derbisinde ilk 11'de başlamayacağı kanaatindeyim."