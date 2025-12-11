Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Vincent Aboubakar'a şok! Kamerun'da kadro dışı kalma sebebi herkesi şaşırttı

Vincent Aboubakar'a şok! Kamerun'da kadro dışı kalma sebebi herkesi şaşırttı

11:4911/12/2025, Perşembe
G: 11/12/2025, Perşembe
Yeni Şafak
Sonraki haber

Kamerun Milli Takımı'nın en önemli isimlerinden Vincent Aboubakar'ın son kadroya alınmaması, futbol dünyasında büyük bir skandala yol açtı.

Kamerunlu efsane golcü Samuel Eto'o'nun Vincent Aboubakar hakkında çarpıcı bir karar aldığı iddia edildi.


REKORUNU KIRMAYA YAKIN



SunSport'un haberine göre, Kamerun Futbol Federasyonu Başkanı olan 44 yaşındaki Eto'o'nun, ülkenin efsane isimlerinden Aboubakar'ın kadro dışı bırakılmasında etkili olduğu öne sürülüyor.


Aboubakar, Kamerun'un tüm zamanların en golcü ismi olmak için yalnızca 12 gole ihtiyaç duyuyor.


ÜLKEDE ŞAŞKINLIK YARATTI


Yeni teknik direktör David Pagou'nun federasyona sunduğu listede Aboubakar'ın yer almaması ülkede büyük şaşkınlık yaratmıştı.


REKORU KIRMASINDAN ENDİŞE DUYUYOR


Eto'o'nun, gol rekorunun kırılmasından endişe ettiği iddia ediliyor. Eto'o, 118 maçta attığı 56 golle rekorun sahibi konumunda. Aboubakar ise 117 maçta 45 golle hızla yaklaşan isim.


Kaynaklar, Eto'o'nun geçtiğimiz hafta teknik direktör Marc Brys'i "itaatsizlik" ve "oyuncuları federasyona karşı kışkırtmak" gibi gerekçelerle görevden aldığını ve yerine David Pagou'yu getirdiğini aktarıyor.


#Vincent Aboubakar
#Samuel Eto
#Kamerun
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
11. YARGI PAKETİ İNFAZ DÜZENLEMESİ AÇIKLAMALAR: 11. Yargı Paketi Meclis'ten geçti mi, ne zaman yürürlüğe girecek?