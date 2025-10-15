Yeni Şafak
Vincenzo Montella’dan maç sonu flaş İspanya yorumu: ‘Kim istemez?’

08:0615/10/2025, Çarşamba
G: 15/10/2025, Çarşamba
A Milli Takım, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu 4. maçında Gürcistan’ı dün akşam Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda 4-1 mağlup ederek çıkışını sürdürdü. Teknik Direktör Vincenzo Montella, maç sonrası flaş bir İspanya yorumunda bulundu.

A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu 4. maçında Gürcistan'ı ağırladı.



Mücadeleyi A Milli Takım 4-1'lik skorla kazandı.



A Milli Takım teknik direktörü Vincenzo Montella galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu.



Vincenzo Montella değerlendirmesinde; “Kazandığımız için çok gururluyum. İlk yarıda çok agresif başladık. Sonrasında tabii skor da rahatlayınca bizimkilerde de rahatlama oldu. 

İkinci yarıda istediğimiz bir tablo çıkmadı. Play-off yolunda 1 puan daha alsak yetiyor. Tabii memnunuz ama yolumuza emin adımlarla devam edeceğiz.” dedi. 

A Milli Takım teknik direktörü sözlerinin devamında; “Tabii ki de 2 maçta önemli goller attık. Genel tablodan memnunum. Kendi adımlarımızla bütün maçları kazanmamız gerekiyor.

"Lider olmayı isteriz. İspanya deplasmanında geriden gelip galibiyetle birlikte Dünya Kupası'na gitmeyi kim istemez? Tabii ki onların averajı da iyi. Sadece bizimle bitmiyor iş.” ifadelerini kullandı. 

Montella; “Biliyorsunuz futbolda kaliteli ayaklar olduğunda, kaliteli topa yükselebilen oyuncularınız olduğunda büyük avantajınız var. Duran toplar için özel olarak çalışıyoruz tabii ki.” dedi.



