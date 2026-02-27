Vitor Pereira’dan Fenerbahçe maçı sonrası olay sözler: ‘Bunun bedelini ödersiniz!’

Avrupa Ligi'nde yola devam ettiklerin için memnun olduğunu aktaran Pereira, "İki maç sonrasında durumdan çok memnunum. Şu an tutkumuz var. İlerlememiz konusunda hırsımız da var. Premier Lig'de tabloda çok rahat değiliz. Kulüp için, taraftarlar için ve bizim için bu çok önemli. Bu maçı bugün kaybettik ama turu geçmeyi başardık.



