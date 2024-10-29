Volkan Demirel'in yeni takımı belli oluyor: Süper Lig ekibiyle masaya oturdu

Son olarak Hatayspor'u çalıştıran teknik direktör Volkan Demirel, yeniden Süper Lig'e dönmeye hazırlanıyor.
Hatayspor ile yollarını ayırdıktan sonra henüz herhangi bir takımla anlaşmayan Volkan Demirel'in yeni durağı belli oluyor.
Bir televizyon programında yorumculuk yapan Demirel, Süper Lig ekibiyle görüşmelere başladı.
Son olarak Fenerbahçe'ye 2-0 kaybeden Bodrumspor'da teknik direktör İsmet Taşdemir ile yolların ayrılacağı öğrenildi.
Bodrumspor'un ilk adayı ise Volkan Demirel.
İki taraf arasında görüşmelerin başladığı öğrenildi.
Volkan Demirel'in adı TÜMOSAN Konyaspor ile de anılıyor.