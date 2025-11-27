Xabi Alonso Arda Güler'den özür diledi: Mbappe gözlerine inanamadı

UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 5. haftasında İspanyol ekibi Real Madrid deplasmanda Yunan takımı Olympiakos’u 4-3 mağlup etti. Kylian Mbappe attığı 4 golle maça damga vururken, milli oyuncu Arda Güler de bir asist yaptı. Karşılaşma sonrasında ilginç bir olay yaşandı.
UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 5. haftasında Olympiakos, sahasında Real Madrid ile karşılaştı. İspanyol ekibinde milli oyuncu Arda Güler mücadeleye 11’de başladı.
Madrid, 1-0 geriye düştüğü maçta rakibini 4-3 mağlup etti. İspanyol ekibine galibiyeti getiren golleri, 22, 24, 29 ve 59. dakikalarda Kylian Mbappe atarken, Arda Güler de ikinci golün asist yaptı.
Ev sahibinin gollerini ise 10. dakikada Chiquinho, 52. dakikada Mehdi Taremi ve 81. dakikada Ayoub El Kaabi kaydetti.
Defensa Central'in haberine göre; Arda Güler gecenin yıldızlarından biriydi.
Haberde Mbappe'nin bu gole karşısına şaşkınlıkta karışık bir sevinç yaşadığı ve Arda Güler'e, "İnanamıyorum, gördün mü? Kafa vuruşuyla" dediği ifade edildi.
Ayrıca teknik direktör Xabi Alonso'nun maç sonu Arda Güler'den özür dilediği kaydedildi.
Maça ilk 11'de başlayan Güler'i, kas rahatsızlığı nedeniyle 61.dakikada Jude Bellingham ile değiştiren Alonso, maç sonrası Güler'e, "Seni oyundan almamalıydım" dediği iddia edildi.
İspanyol basınında Mbappe-Arda Güler iş birliğine bir kez daha dikkat çekilirken, bu ikilinin bu sezon 9 gol attığı, Mbappe'nin Güler'e 1, Güler'in Mbappe'ye 8 gol pası verdiği belirtildi.