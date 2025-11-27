Xabi Alonso Arda Güler'den özür diledi: Mbappe gözlerine inanamadı

UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 5. haftasında İspanyol ekibi Real Madrid deplasmanda Yunan takımı Olympiakos’u 4-3 mağlup etti. Kylian Mbappe attığı 4 golle maça damga vururken, milli oyuncu Arda Güler de bir asist yaptı. Karşılaşma sonrasında ilginç bir olay yaşandı.

1 /8 UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 5. haftasında Olympiakos, sahasında Real Madrid ile karşılaştı. İspanyol ekibinde milli oyuncu Arda Güler mücadeleye 11’de başladı.

2 /8 Madrid, 1-0 geriye düştüğü maçta rakibini 4-3 mağlup etti. İspanyol ekibine galibiyeti getiren golleri, 22, 24, 29 ve 59. dakikalarda Kylian Mbappe atarken, Arda Güler de ikinci golün asist yaptı.

3 /8 Ev sahibinin gollerini ise 10. dakikada Chiquinho, 52. dakikada Mehdi Taremi ve 81. dakikada Ayoub El Kaabi kaydetti.

4 /8 Defensa Central'in haberine göre; Arda Güler gecenin yıldızlarından biriydi.

5 /8 Haberde Mbappe'nin bu gole karşısına şaşkınlıkta karışık bir sevinç yaşadığı ve Arda Güler'e, "İnanamıyorum, gördün mü? Kafa vuruşuyla" dediği ifade edildi.

6 /8 Ayrıca teknik direktör Xabi Alonso'nun maç sonu Arda Güler'den özür dilediği kaydedildi.

7 /8 Maça ilk 11'de başlayan Güler'i, kas rahatsızlığı nedeniyle 61.dakikada Jude Bellingham ile değiştiren Alonso, maç sonrası Güler'e, "Seni oyundan almamalıydım" dediği iddia edildi.