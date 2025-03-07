Yapay zekadan 20 yıllık Ballon d'Or'u tahmini: 2044’te efsane dönüyor!

Ünlü İspanyol gazetesi Marca önümüzdeki 20 yıl boyunca Ballon d'Or'u kazanacak futbolcuları yapay zekaya sordu. Listede Lamine Yamal ismi sürekli ön plana çıkarken 2044’te ortaya çıkan isim dikkat çekti. İşte listenin tamamı…
İspanyol basınından Marca, önümüzdeki 20 yıl boyunca Ballon d'Or'u kazanacak futbolcuları açıkladı. İşte o liste...
2025- Kylian Mbappe
2026- Erling Haaland
2027- Vinicius Junior
2028- Jude Bellingham
2029- Lamine Yamal
2030- Florian Wirtz
2031- Julian Alvarez
2032- Endrick
2033- Jamal Musiala
2034- Jude Bellingham
2035- Lamine Yamal
2036- Xavi Simons
2037- Lamine Yamal
2038- Ethan Nwaneri
2039- Francesco Camarda
2040- Luka Vuskovic
2041- Afrikalı bir futbolcu
2042- Asyalı bir futbolcu
2043- 2020 yılında doğan bir futbolcu
2044- "Yeni Messi" olarak isimlendirilen bir futbolcu