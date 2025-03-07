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Yapay zekadan 20 yıllık Ballon d'Or'u tahmini: 2044’te efsane dönüyor!

Yapay zekadan 20 yıllık Ballon d'Or'u tahmini: 2044’te efsane dönüyor!

16:237/03/2025, Cuma
G: 7/03/2025, Cuma
Yeni Şafak
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Ünlü İspanyol gazetesi Marca önümüzdeki 20 yıl boyunca Ballon d'Or'u kazanacak futbolcuları yapay zekaya sordu. Listede Lamine Yamal ismi sürekli ön plana çıkarken 2044’te ortaya çıkan isim dikkat çekti. İşte listenin tamamı…

İspanyol basınından Marca, önümüzdeki 20 yıl boyunca Ballon d'Or'u kazanacak futbolcuları açıkladı. İşte o liste...


2025- Kylian Mbappe


2026- Erling Haaland


2027- Vinicius Junior


2028- Jude Bellingham


2029- Lamine Yamal


2030- Florian Wirtz


2031- Julian Alvarez


2032- Endrick


2033- Jamal Musiala


2034- Jude Bellingham


2035- Lamine Yamal


2036- Xavi Simons


2037- Lamine Yamal


2038- Ethan Nwaneri


2039- Francesco Camarda


2040- Luka Vuskovic


2041- Afrikalı bir futbolcu


2042- Asyalı bir futbolcu


2043- 2020 yılında doğan bir futbolcu


2044- "Yeni Messi" olarak isimlendirilen bir futbolcu


#yapay zeka
#Ballon d'Or
#Marca

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