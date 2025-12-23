Yapay zekâdan Fenerbahçe-Beşiktaş derbisine saatler kala şaşırtan tahminler

Ziraat Türkiye Kupası ilk haftasında oynanacak Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi için dört ayrı yapay zeka uygulaması skor tahminini yaptı.

1 /3 Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk maçında Fenerbahçe sahasında Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek. Kadıköy'de oynanacak olan mücadele saat 20.30'da başlayacak.

2 /3 Kritik mücadeleye saatler kala yapay zekâ, Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi için skor tahminini yaptı.