Yapay zekâdan Fenerbahçe-Beşiktaş derbisine saatler kala şaşırtan tahminler

Yapay zekâdan Fenerbahçe-Beşiktaş derbisine saatler kala şaşırtan tahminler

18:3423/12/2025, Salı
G: 23/12/2025, Salı
Ziraat Türkiye Kupası ilk haftasında oynanacak Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi için dört ayrı yapay zeka uygulaması skor tahminini yaptı.

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk maçında Fenerbahçe sahasında Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek. Kadıköy'de oynanacak olan mücadele saat 20.30'da başlayacak.

Kritik mücadeleye saatler kala yapay zekâ, Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi için skor tahminini yaptı.

Yapay zekânın derbi tahminleri şu şekilde;

ChatGPT: Fenerbahçe 2-1 Beşiktaş

Gemini: Fenerbahçe 0-3 Beşiktaş

Grok: Fenerbahçe 1-0 Beşiktaş

Kumru: Fenerbahçe 4-3 Beşiktaş

