Yıldız futbolcunun adı Epstein doyasında geçiyor: İddialar korkunç

Jeffrey Epstein dosyalarından çıkan ifadelerde eski futbolcu Franck Ribery’nin adının geçmesi büyük yankı uyandırdı. Fransız yıldız hakkında darp ve reşit olmayan kızlarla ilgili ciddi iddialar yer aldı.
ABD’de reşit olmayan kız çocuklarına yönelik cinsel istismar ve fuhuş ağı kurma suçlamasıyla tutuklu yargılanırken hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein ile ilgili paylaşılan belgelerde eski futbolcu Franck Ribery’nin adının geçtiği bildirildi.
Söz konusu belgelere göre Ribery’nin bir kadını darbettiği iddia edilirken, mağdurun ifadesinde “Franck Ribery bahçemdeyken beni dövmeye çalıştı, numaramı ve adresimi elde etmişti. Polisler onu çevreledi ve arabasına geri götürdü” sözleri yer aldı.
Belgelerde ayrıca Ribery ve avukatı Sylvain Cormier’in bir eğlence mekanında 14 yaşındaki kız çocuklarının getirilmesini talep ettiği öne sürüldü.
İfadelerin bir bölümünde, “Yüzünü tanıyordum ama hatırlayamadım. Birkaç yıl önce eski partnerini benim önümde dövmüştü. Daha sonra Franck Ribery ile geldi ve Versailles Adli Polisi, 14 yaşındaki kızları istemesi nedeniyle olay yerine geldi” ifadeleri yer aldı.