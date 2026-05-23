Yıldız futbolcunun yeni gelir kapısı şaşırttı! Sadece 'selam vererek' maaşından fazla kazanıyor

Ünlü oyuncunun sosyal medyadan kazandığı rakam herkesi şoke etti. Yıldız isim sadece kısa videolar gönderek kulüpten kazandığından daha fazla gelir elde ediyor. İşte ayrıntılar...
Hollanda temsilcisi Ajax’ta forma giyen Ukraynalı futbolcu Oleksandr Zinchenko, ilginç bir yöntemle servetini katlamaya devam ediyor.
Yıldız futbolcunun insanlara gönderdiği kısa “selam” videolarından büyük gelir elde ediyor. Sık sık yaşadığı sakatlıklar nedeniyle 'cam adam' lakabı ile anılan Ukraynalı oyuncu, futboldan daha fazla kazandıran bir yöntem buldu.
29 yaşındaki futbolcunun internet üzerinden kullanılan bir uygulamada ücretli videolar çektiği ve “selam”, “kutlama” ve “tebrik” gibi kısa videolar için tam 12 bin Dolar (500 bin TL) aldığı öğrenildi.
Sözcü'nün aktardığı habere göre yıldız futbolcunun geçen ay yalnızca 30 saniyelik videolardan yaklaşık 52 milyon TL gelir elde ettiği iddia edildi.
Ajax’tan aylık 150 bin Euro kazanan Ukraynalı oyuncu, uygulamalardan elde ettiği gelirle bu kazancını geride bırakıyor.