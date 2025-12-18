Yıldız isimden menajerine olay çıkış! "Artık Fenerbahçe'de oynamak istemiyorum"

Ara transfer dönemine az bir zaman kala Fenerbahçe'de flaş bir gelişme yaşandı. Takımda isteyen adam ilan edilen yıldız futbolcunun menajerine, artık sarı-lacivertli kulüpte oynamak istemediğini bildirdiği öne sürüldü.
Fenerbahçe'nin Faslı golcüsü Youssef En Nesyri ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.
Afrika Uluslar Kupası için milli takıma giden yıldız golcünün menajeriyle bir görüşme yaptığı ve takımdan ayrılmak istediğini söylediği öğrenildi. Takvim'in haberine göre Nesyri'nin "Afrika Kupası bitmeden bana kulüp bul. Artık Fenerbahçe'de oynamak istemiyorum" dediği ifade edildi.
Sarı-lacivertli formayla bu sezon 25 maçı çıkan deneyimli golcü 8 gol, 1 asistlik performans sergiledi.
Körfez ekiplerinin yoğun ilgi gösterdiği En Nesyri ile ilgili devre arasında yolların ayrılma ihtimalinin yüksek olduğu da gelen bilgiler arasında.
Tecrübeli forvetin Fenerbahçe ile olan kontratı 2028'de sona erecek.