UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Galatasaray deplasmanda Young Boys'a 3-2 mağlup oldu. Young Boys'a galibiyeti getiren golleri 3, 45+4. dakikada Monteiro (2) ve 86. dakikada Ugrinic (P) kaydetti. Sarı-kırmızılıların gollerini 66 ve 72. dakikada Michy Batshuayi (2) attı. Young Boys-Galatasaray maçının özetine haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

1 / 7 Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Young Boys ile karşı karşıya geldi.

2 / 7 Sarı-kırmızılılar sahadan 3-2 mağlup ayrıldı.

3 / 7 Young Boys'a galibiyeti getiren golleri 3. ve 45+4. dakikada Monteiro (2) ve Ugrinic (P) kaydetti.

4 / 7 Temsilcimizin gollerini 66 ve 72. dakikada Michy Batshuayi (2) attı.

5 / 7 Abdülkerim Bardakcı, 83. dakikada VAR incelemesinin ardından ikinci sarıdan kırmızı görerek oyun dışı kaldı.