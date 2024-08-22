UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Galatasaray deplasmanda Young Boys'a 3-2 mağlup oldu. Young Boys'a galibiyeti getiren golleri 3, 45+4. dakikada Monteiro (2) ve 86. dakikada Ugrinic (P) kaydetti. Sarı-kırmızılıların gollerini 66 ve 72. dakikada Michy Batshuayi (2) attı. Young Boys-Galatasaray maçının özetine haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.
Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Young Boys ile karşı karşıya geldi.
Sarı-kırmızılılar sahadan 3-2 mağlup ayrıldı.
Young Boys'a galibiyeti getiren golleri 3. ve 45+4. dakikada Monteiro (2) ve Ugrinic (P) kaydetti.
Temsilcimizin gollerini 66 ve 72. dakikada Michy Batshuayi (2) attı.
Abdülkerim Bardakcı, 83. dakikada VAR incelemesinin ardından ikinci sarıdan kırmızı görerek oyun dışı kaldı.
Rövanş karşılaşması 27 Ağustos Salı günü RAMS Park'ta oynanacak.