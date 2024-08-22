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Spor

Turu İstanbul'a bıraktık: Galatasaray deplasmanda Young Boys'a mağlup oldu |ÖZET

00:01 - 22/08/2024 Perşembe
Güncelleme: 00:06 - 22/08/2024 Perşembe
Yeni Şafak

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Galatasaray deplasmanda Young Boys'a 3-2 mağlup oldu. Young Boys'a galibiyeti getiren golleri 3, 45+4. dakikada Monteiro (2) ve 86. dakikada Ugrinic (P) kaydetti. Sarı-kırmızılıların gollerini 66 ve 72. dakikada Michy Batshuayi (2) attı. Young Boys-Galatasaray maçının özetine haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

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Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Young Boys ile karşı karşıya geldi.

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Sarı-kırmızılılar sahadan 3-2 mağlup ayrıldı.

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Young Boys'a galibiyeti getiren golleri 3. ve 45+4. dakikada Monteiro (2) ve Ugrinic (P) kaydetti.

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Temsilcimizin gollerini 66 ve 72. dakikada Michy Batshuayi (2) attı.

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Abdülkerim Bardakcı, 83. dakikada VAR incelemesinin ardından ikinci sarıdan kırmızı görerek oyun dışı kaldı.

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Rövanş karşılaşması 27 Ağustos Salı günü RAMS Park'ta oynanacak.

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YOUNG BOYS - GALATASARAY MAÇININ ÖZETİNİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN.

#Galatasaray
#Young Boys
#UEFA Şampiyonlar Ligi
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