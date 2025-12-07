Yüksel Yıldırım’dan TFF’ye flaş yanıt: ‘Çomağımızı daha çıkartmadık’

Karşılaşmanın ardından Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, maçın hakemi Mehmet Türkmen'in yanı sıra Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na da tepki göstermiş ve "Tüm Türkiye'nin penaltı dediği pozisyonda ne hakem penaltı çalıyor ne de VAR çağırıyor. Sonuçta bizim bir puanımız gitti. Ne kadar cesurmuş bu hakemler ya! Nereden alıyorlar bu cesareti! Buradan söylüyorum: TFF Başkanı istifa etsin, çünkü kimse sözünü dinlemiyor." ifadelerini kullanmıştı.







