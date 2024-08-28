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Spor

Zaha'da gerçekler ortaya çıktı! Oynatılmama nedeni...

15:17 - 28/08/2024 Çarşamba
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UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında Galatasaray sahasında ağırladığı Young Boys'a 1-0 yenilerek elendi. Mücadelede gribal enfeksiyon geçirdiği gerekçesiyle forma giymeyen Wilfried Zaha ile ilgili o gerçek ortaya çıktı. İşte ayrıntılar...

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Galatasaray, kendi evinde Young Boys ile karşı karşıya geldiği maçı 1-0 kaybetti ve Şampiyonlar Ligi'ne veda etti.









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Bu gelişmenin ardından takımdaki geleceği belirsiz olan Fildişi Sahilli futbolcu Wilfried Zaha ile ilgili flaş bir detay ortaya çıktı.








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Sabah'ta yer alan habere göre Zaha, takımla arasındaki bağı tamamen kaybetmiş durumda.








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Wilfried Zaha, Young Boys eşleşmesinin ilk maçı için İsviçre'ye takımla beraber götürülmüş fakat yedek kulübesinden çıkarılmamıştı.







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Fildişili oyuncuya geçtiğimiz günlerde neden oynamadığı sorulduğunda ise taraftarlara çıkışmış ve yönetime sert tepkiler göstermişti.








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"Neden oynamadığımı yönetime sorun" diyen oyuncu, bu tepkisinin üzerine İsviçre deplasmanında hala süre alamadığını görünce olanlar oldu.





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"Gribal enfeksiyon" sebebiyle eşleşmenin ikinci maçında kadroya yazılmayan Zaha'nın aslında kadroda olmama sebebi bambaşkaymış.


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Habere göre Fildişili oyuncu, İsviçre maçında olanlardan sonra antrenmanlarda isteksiz bir tavır takınmaya başlamış.

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Young Boys maçı için ise gribal enfeksiyon gerekçe gösterilerek kadroya alınmamış.

#Galatasaray
#Young Boys
#Wilfried Zaha
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