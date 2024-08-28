Zaha'da gerçekler ortaya çıktı! Oynatılmama nedeni...

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında Galatasaray sahasında ağırladığı Young Boys'a 1-0 yenilerek elendi. Mücadelede gribal enfeksiyon geçirdiği gerekçesiyle forma giymeyen Wilfried Zaha ile ilgili o gerçek ortaya çıktı. İşte ayrıntılar...
Galatasaray, kendi evinde Young Boys ile karşı karşıya geldiği maçı 1-0 kaybetti ve Şampiyonlar Ligi'ne veda etti.
Bu gelişmenin ardından takımdaki geleceği belirsiz olan Fildişi Sahilli futbolcu Wilfried Zaha ile ilgili flaş bir detay ortaya çıktı.
Sabah'ta yer alan habere göre Zaha, takımla arasındaki bağı tamamen kaybetmiş durumda.
Wilfried Zaha, Young Boys eşleşmesinin ilk maçı için İsviçre'ye takımla beraber götürülmüş fakat yedek kulübesinden çıkarılmamıştı.
Fildişili oyuncuya geçtiğimiz günlerde neden oynamadığı sorulduğunda ise taraftarlara çıkışmış ve yönetime sert tepkiler göstermişti.
"Neden oynamadığımı yönetime sorun" diyen oyuncu, bu tepkisinin üzerine İsviçre deplasmanında hala süre alamadığını görünce olanlar oldu.
"Gribal enfeksiyon" sebebiyle eşleşmenin ikinci maçında kadroya yazılmayan Zaha'nın aslında kadroda olmama sebebi bambaşkaymış.
Habere göre Fildişili oyuncu, İsviçre maçında olanlardan sonra antrenmanlarda isteksiz bir tavır takınmaya başlamış.
Young Boys maçı için ise gribal enfeksiyon gerekçe gösterilerek kadroya alınmamış.