Zeki Çelik takım arkadaşını öve öve bitiremedi: Çok özel bir oyuncu

24/12/2025, Çarşamba
G: 24/12/2025, Çarşamba
Roma forması giyen Zeki Çelik, takım içinde güçlü bir arkadaşlık ortamı yakaladıklarını söyledi. Milli futbolcu ayrıca birlikte oynadığı en iyi futbolcuyu da açıkladı.

İtalya Serie A ekiplerinden Roma’da kariyerini sürdüren Zeki Çelik, bugüne kadar birlikte oynadığı oyuncular arasında kendisini en çok etkileyen ismi açıkladı.

28 yaşındaki milli futbolcu, "Bu zamana kadar oynadığım en iyi oyuncu Dybala" dedi.

Zeki Çelik, Arjantinli yıldızın sahadaki etkisine dikkat çekerek, Dybala’nın farkını hem antrenmanlarda hem de maçlarda hissettirdiğini söyledi. Milli oyuncu, "Dybala gerçekten ilk günden beri beni hep şaşırtıyor çünkü çok özel bir oyuncu. Antrenmanda da maçta da her zaman kalitesini hissediyorsun" diye konuştu.

Takım içindeki ilişkilerden de bahseden Zeki Çelik, en iyi anlaştığı isimlerden birinin Artem Dovbyk olduğunu belirtti. Günlük hayatlarında sık sık birlikte vakit geçirdiklerini vurgulayan milli futbolcu, iletişim konusunda ise çok kültürlü bir ortamda olduklarını söyledi. İtalyan oyuncularla İtalyanca, İngilizce konuşanlarla ise İngilizce iletişim kurduğunu aktardı.

Zeki Çelik, Paulo Dybala, Hermoso, Svilar ve Angelino ile olan arkadaşlığına da değinerek, bu grubun genellikle birlikte vakit geçirdiğini belirtti. İspanyolca konuşulan bu ortamda İtalyanca ve İngilizce’nin de yaygın olarak kullanıldığını söyleyen milli futbolcu, takım içindeki uyumdan memnun olduğunu dile getirdi.

