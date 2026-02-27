Zeki Çelik’in maaş talebi Roma’yı karıştırdı: "Bu parayı verirsek kapımızı herkes çalar"

Roma ile ipleri kopma noktasına gelen 29 yaşındaki sağ bek için Juventus devreye girdi. Teknik direktör Luciano Spalletti’nin oyun sistemine tam uyum sağlayacağı düşünülen Zeki, bedelsiz transfer piyasasının bir numaralı ismi oldu. Juventus'un, Roma'nın reddettiği o maaşı ödemeye hazır olduğu iddia edildi.

1 /7 Roma ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Zeki Çelik'in, kulübüyle yaptığı görüşmelerden henüz sonuç alamadığı öne sürüldü.



2 /7 29 yaşındaki futbolcunun menajerlerinin, yönetimle yaptığı pazarlıklarda yıllık 3.8 milyon euro istediği iddia edilirken, bu rakamın Roma açısından kabul edilebilir bulunmadığı belirtildi.

3 /7 Corriere dello Sport'ta yer alan haberde, bu rakamın Zeki Çelik'i kadrodaki en yüksek maaşlı oyuncular arasına yerleştireceği ve takımdaki dengeleri bozacağı ifade edildi.



4 /7 Haber detayında "Bu, Çelik'i kadrodaki en yüksek maaşlı oyuncular arasına yerleştirmek anlamına gelir ve kaçınılmaz sonuçları olur. Sportif direktör Frederic Massara'nın kapısını çalacak birçok oyuncu olur" yorumu yapıldı.



5 /7 Bu arada Juventus'un Zeki Çelik'i ciddi olarak kadrosuna katmayı düşündüğü ve Türk sağ bekin bonservis bedelsiz bir futbolcu olarak siyah beyazlı takımda istediği maaşı garanti altına alabileceği iddia edildi.

6 /7 Zeki Çelik'in Juventus Teknik Direktörü Spalletti'nin tarzına uyum sağlayacak özellikleri bulunduğu ve taraflar arasında bir süredir devam eden görüşmelerin önümüzdeki günlerde yazılı hale gelebileceği belirtildi.

