Zulme sessiz kalmadılar: Uyanın artık

Dünyaca ünlü eski Fransız futbolcu Eric Cantona: "Hala bu suçluları koruyacak kimse kaldı mı? Hala bu suçluları kınamayan kimse kaldı mı? Hala bu suçluları silahlandıran ülkeler kaldı mı? Hala bu duruma soykırım demeyen kimse kaldı mı? Hala böyle bir dehşet karşısında gözyaşı dökmeyen kimse kaldı mı?"