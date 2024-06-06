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Spor

Zulme sessiz kalmadılar: Uyanın artık

Selman Ağrıkan
11:27 - 6/06/2024 Perşembe
Güncelleme: 11:43 - 6/06/2024 Perşembe
Yeni Şafak

Dünya futbolunun önemli isimleri, İsrail soykırımına karşı çıkarak Filistin'e destek vermeye devam ediyor. İsrail'in vahşetine sessiz kalmayan yıldız oyuncuların son sosyal medya paylaşımlarını sizler için derledik.

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Karim Benzema: Tüm dualarımız bir kez daha kadınlar ve çocukları ayırt etmeyen haksız bombalamaların kurbanı olan tüm Gazzeleriler için.

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Paul Pogba: Lütfen uyanın artık! Hadi bir şeyler yapalım. Çocuğunuzun böyle ağladığını ve titrediğini hayal edin.

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Marcus Thuram: Tüm gözler Refah'ta

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İngilizlerin efsane futbolcusu David Beckham, “Derme çatma çadırlarda barınan çocukların öldürüldüğü saldırılar vicdana sığmaz. Yedi aydan fazla bir süredir, binlerce çocuğun öldürülmesi veya yaralanmasıyla sonuçlanan bu trajediye tanık olduk." ifadelerini kullandı.


Beckham ayrıca UNICEF'in ateşkes çağrısı yaptığı paylaşımı alıntıladı.



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Barcelona'nın Benin asıllı Fransız futbolcusu Jules Kounde, Filistinli gazeteci Hossam Shabat'ın İsrail'in katliamları hakkında yazdığı bir gönderiyi paylaştı.

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Al-Ahli'de forma giyen Riyad Mahrez, Filistin bayrağını paylaştı.

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Arsenallı William Saliba, Milanlı Yunus Musah ile Rafael Leao, Liverpoollu Ibrahima Konate ve PSG'den Ousmane Dembele de "Tüm gözler Refah'ta" başlıklı viral görseli paylaştı.

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Dünyaca ünlü eski Fransız futbolcu Eric Cantona: "Hala bu suçluları koruyacak kimse kaldı mı? Hala bu suçluları kınamayan kimse kaldı mı? Hala bu suçluları silahlandıran ülkeler kaldı mı? Hala bu duruma soykırım demeyen kimse kaldı mı? Hala böyle bir dehşet karşısında gözyaşı dökmeyen kimse kaldı mı?"

#Filistin
#Gazze
#Karim Benzema
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