İş yükü fazla olduğu için evi ve çalıştığı oteli terk eden robot süpürgeler dünya gündemine damga vurmuştu. Robot isyanlarına bir yenisi daha eklendi. Güney Kore'de Gumi kentinde görevli bir robotun kendini merdivenlerden atarak intihar ettiği bildirildi. Her detayı birbirinden ilginç olayın nasıl gerçekleştiği merak konusu olurken, yerel medya haberi hemen ele aldı ve robotun iş yükünün arızasıyla bir ilgisi olup olmadığını soran başlıklar yayınladı. Herkes bu ilginç olayın sebebini konuşuyor...

1 / 11 Firar eden robot olayları hızla yayılırken yaşanan ilginç olaylara bir yenisi daha eklendi.

2 / 11 Güney Kore'deki Gumi Kent Konseyi için çalışan bir robot yakın zamanda kendini iki metrelik bir merdivenden attı. Yerel halk bunu ülkenin ilk robot "intiharı" olarak nitelendirdi.

3 / 11 Geçtiğimiz yılın Ağustos ayında atanan Robot Supervisor, şehirde kullanılan türünün ilk örneklerinden biriydi.



4 / 11 Robotu "kendi canına kıymadan" birkaç dakika önce gören görgü tanıkları, 'Robot Süpervizörü' lakaplı robotun garip davrandığını ve "sanki orada bir şey varmış gibi tek bir noktada daireler çizdiğini" söyledi.



5 / 11 Kaliforniya merkezli bir şirket tarafından üretilen robotun parçaları, belediye meclisi yetkilileri tarafından hızla toplanarak analize gönderildi ancak robotun bu dengesiz davranışının nedeni hâlâ bulunamadı.



6 / 11 Çalışan kartı olan robotun tıpkı diğer çalışanlar gibi sabah 9'dan akşam 4'e kadar mesai yaptığı ancak; tek bir katla sınırlı olan çoğu robotun aksine, bu robot katlar arasında kolayca dolaşabildiği ve hatta dışarıdan herhangi bir yardım almadan asansörü çağırabildiği öğrenildi.

7 / 11 Gumi şehir yetkilisine göre, robot "günlük belge teslimatlarına, şehir tanıtımına yardımcı oluyor ve sakinlere bilgi ulaştırıyordu" ve "resmi olarak belediye binasının bir parçasıydı."

8 / 11 'İş yükü mü fazla geldi?' Yerel medya haberi hemen ele aldı ve robotun iş yükünün arızasıyla bir ilgisi olup olmadığını soran başlıklar yayınladı.



9 / 11 Uluslararası Robotik Federasyonu, Güney Kore'nin dünyadaki en yüksek robot yoğunluklarından birine sahip olduğunu ve her on insan çalışanına bir endüstriyel robot düştüğünü söyledi.

10 / 11 Belediye meclisinin başka bir robotu benimseyip benimsemeyeceği sorulduğunda, yetkili şu anda "giden" Robot Supervisor'ın yerini kimin alacağına dair bir planları olmadığını söyledi.