Google'a '67' yazınca ekran neden sarsılıyor? Hata sanılıyordu, altından çıkan gerçek herkesi şaşırttı

Google arama motorunda '67' sayısını aratanlar, ekranlarında yaşanan anlık sarsıntıyla kısa süreli bir şaşkınlık yaşıyor. Kullanıcıların ilk etapta sistemsel bir hata, virüs şüphesi veya ekran arızası sandığı bu durumun, aslında Google mühendislerinin hazırladığı gizli bir sürpriz olduğu anlaşıldı. Sosyal medyadaki meşhur akıma sessiz kalmayan Google, arama çubuğuna '67' yazıldığında bakın neden ekranı titretiyor...
Google arama motoruna sadece "67" sayısını yazdığınızda ekranın neden sallandığını hiç fark ettiniz mi? Kullanıcıların önce "telefonum mu bozuldu" endişesi yaşadığı, ardından gülümsettiği bu olayın arkasından bir TikTok akımı çıktı.
Google, yıllardır "Do a barrel roll" (takla at) veya "Chicxulub" (göktaşı) gibi komutlarla kullanıcılarına küçük sürprizler (Easter Egg) hazırlıyordu. Teknoloji devi, bu kez repertuvarına çok daha güncel ve popüler bir sayı ekledi: 67.
Son günlerde arama çubuğuna bu sayıyı yazanlar, ekranın garip bir şekilde titrediğine ve sarsıldığına şahit oluyor. Peki bu bir teknik hata mı, yoksa planlı bir kurgu mu?
TELEFONUNUZ BOZUK DEĞİL
Google'a girip "67" yazıp arattığınızda sayfanın ritmik bir şekilde sarsılması, bir yazılım hatası veya virüs belirtisi değil. Bu, Google mühendislerinin sosyal medyada viral olan bir akıma verdiği esprili bir yanıt.
SKRILLA VE "DOOT DOOT" AKIMI NEDİR?
Bu gizli özelliğin kökeni, underground rap dünyasından geliyor. Rapçi Skrilla’nın seslendirdiği "Doot Doot (6 7)" isimli parça, kendine has dans figürleriyle sosyal medyada milyonlarca kez paylaşıldı.
Şarkının koreografisinde ellerin ritmik olarak aşağı yukarı hareket ettirilmesi ve bir tür "sarsılma" figürü yer alıyor. Google da bu popüler kültüre kayıtsız kalmayarak, "67" araması yapıldığında arama sonuçları sayfasını, tıpkı o danstaki gibi "sallayarak" kullanıcılarına göz kırpıyor.
BUNU DAHA ÖNCE DE YAPTILAR
Google'ın bu hamlesi ilk değil. Şirket, internet kültürüne ve viral olaylara sık sık arayüzünde yer veriyor.
Thanos: "Avengers" filmi vizyondayken Thanos'un eldivenine tıklandığında arama sonuçlarının yarısı toz olup uçuyordu.
Askew: Bu kelime aratıldığında ekran kalıcı olarak yamuk duruyordu.
Batman: "Bruce Wayne" aramasında beliren Bat-Signal ikonuna tıklandığında ekran kararıyor ve Batman ipiyle geçiş yapıyordu.
Şimdi ise sıra "67"de. Eğer siz de bu deneyimi yaşamak istiyorsanız, Google arama çubuğuna sadece 67 yazmanız yeterli.