Google'a '67' yazınca ekran neden sarsılıyor? Hata sanılıyordu, altından çıkan gerçek herkesi şaşırttı

Son günlerde arama çubuğuna bu sayıyı yazanlar, ekranın garip bir şekilde titrediğine ve sarsıldığına şahit oluyor. Peki bu bir teknik hata mı, yoksa planlı bir kurgu mu?





TELEFONUNUZ BOZUK DEĞİL





Google'a girip "67" yazıp arattığınızda sayfanın ritmik bir şekilde sarsılması, bir yazılım hatası veya virüs belirtisi değil. Bu, Google mühendislerinin sosyal medyada viral olan bir akıma verdiği esprili bir yanıt.