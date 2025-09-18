Yeni Şafak
TEI’nin milli motorları milli bremzeleriyle TEKNOFEST İstanbul’da

13:1218/09/2025, Perşembe
IHA
Türkiye’nin havacılık motorlarındaki millî gücü TEI, havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST’25 İstanbul’da millî havacılık motorlarını milyonlarla buluşturacak.

Teknoloji yarışmaları, hava gösterileri, söyleşi ve etkinlikler gibi birçok faaliyete ev sahipliği yapan festivale yıllardır paydaş olarak katılım gösteren TEI, test süreçleri devam eden Türkiye’nin ilk uçak motoru TEI-TF6000’i Savunma Sanayi Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün’ün katılımlarıyla festival alanında kurulan millî mobil bremzede başarıyla çalıştırdı. Görgün tarafından ilk ateşlemesi gerçekleştirilen TEI-TF6000 testleri, festival boyunca devam edecek.

Yüzbinlerce ziyaretçiyi ağırlayan TEKNOFEST Kıbrıs’ın ardından 2025 yılının ikinci etkinliği olan TEKNOFEST İstanbul’da yerini alacak TEI standında, Türkiye’nin en güçlü millî havacılık motoru TEI-TF10000, Türkiye’nin ilk uçak motoru TEI-TF6000, Türkiye’nin ilk millî helikopter motoru TEI-TS1400, Türkiye’nin ilk millî turbodizel havacılık motoru TEI-PD170 motorları ziyaretçilerle buluşacak. Havacılık motorlarının tasarım, üretim, montaj ve test süreçlerine dair TEI faaliyetleri hakkında bilgilerin sunulacağı TEI standında ziyaretçiler, Türkiye’nin millî motorlarını yakından inceleme fırsatı bulacak.

TEKNOFEST Teknoloji Yarışmaları kapsamında, TEI’nin yürütücülüğünde gerçekleştirilen Turbojet Motor Yanma Odası Tasarımı ve Turbojet Motor Kontrol Ünitesi Tasarımı yarışmalarının kazanan takımları ödüllerine kavuşurken, ödül getiren tasarımlar TEI standında sergilenecek.

Türkiye’nin millî güçlerinden ilham alarak tasarlanan özel koleksiyon ürünleriyle TEI Mağaza, çocuklara ve yetişkinlere hitap eden giyim ve aksesuar ürünlerini TEKNOFEST İstanbul kapsamında ziyaretçilerle buluşturacak.

17-21 Eylül tarihleri arasında İstanbul Atatürk Havalimanı’nda gerçekleşecek festivalde ayrıca TEI insan kaynakları yetkilileri şirketin yetenek programları ve kariyer fırsatlarını katılımcılarla paylaşacak. 09:00-19:00 saatleri arasında ziyarete açık olacak festival boyunca TEI, F-2 standında yer alacak.

