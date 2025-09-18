TEI’nin milli motorları milli bremzeleriyle TEKNOFEST İstanbul’da

Teknoloji yarışmaları, hava gösterileri, söyleşi ve etkinlikler gibi birçok faaliyete ev sahipliği yapan festivale yıllardır paydaş olarak katılım gösteren TEI, test süreçleri devam eden Türkiye’nin ilk uçak motoru TEI-TF6000’i Savunma Sanayi Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün’ün katılımlarıyla festival alanında kurulan millî mobil bremzede başarıyla çalıştırdı. Görgün tarafından ilk ateşlemesi gerçekleştirilen TEI-TF6000 testleri, festival boyunca devam edecek.