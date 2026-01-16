Tuşlu telefonlar geri mi dönüyor? Akıllı telefonlarda "geriye dönüş" sinyali

KULLANICILAR TUŞLU TELEFON İSTİYOR MU?





BlackBerry efsanesi resmen geri dönmese de ruhu 2026'da yeniden canlanmış durumda. Ancak sektör analistleri ve kullanıcılar şu kritik soruyu soruyor: Kullanıcılar, yalnızca daha rahat mesaj yazabilmek için ceplerinde ikinci bir cihaz taşımaya ve bunun için 500 dolar gibi bir rakam ödemeye hazır mı?





Yılın henüz başında iki farklı QWERTY modelinin gündeme gelmesi, küçük çaplı bir devrimin habercisi olabilir. Bu cihazların ticari başarısı, diğer üreticilerin de benzer tasarımlara yönelip yönelmeyeceğini belirleyecek.