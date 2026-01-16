Tuşlu telefonlar geri mi dönüyor? Akıllı telefonlarda "geriye dönüş" sinyali

Yıllardır dokunmatik ekranların hakimiyeti altında olan akıllı telefon pazarında rüzgar tersine dönmeye başladı. "Sadece camdan ibaret" tasarımların tekdüzeliği, 2026 yılı itibarıyla yerini nostaljik ama bir akıma bırakıyor. CES 2026 fuarı ve sonrasında gelen duyurular, üreticilerin fiziksel klavyeyi yeniden cihazlarda uygulamaya başlayacağına dair iddiaları da beraberinde getirdi.
MESAJLAŞMA İÇİN İKİNCİ CİHAZ
Daha önce klavye aksesuarlarıyla tanınan Clicks firması, CES 2026'da "Communicator" adını verdiği cihazla dikkatleri üzerine çekti. Şirket, bu cihazı bir ana telefonun yerini alacak şekilde değil, mevcut telefonun yanında taşınacak bir "ikinci cihaz" (companion device) olarak konumlandırıyor.
Communicator'ın öne çıkan detayları şunlar:
Odak Noktası: Cihaz tamamen hızlı yazışma üzerine kurulu. SMS, DM ve Slack gibi platformlarda seri iletişim hedefleniyor.
Donanım: Fiziksel bir QWERTY klavyeye sahip.
Durum: Fuarda çalışan bir prototip yerine henüz sadece bir maket sergilendi; yani gerçek deneyim için beklemek gerekecek.
Fiyat: Cihazın 500 dolar gibi iddialı bir fiyat etiketiyle piyasaya sürülmesi bekleniyor.
BİR MARKA DAHA KOLLARI SIVADI
Fiziksel klavyeli telefon trendine katılan tek isim Clicks değil. Android telefonlarıyla bilinen Unihertz de rekabete dahil oluyor. Şirket, BlackBerry Passport tasarım dilini andıran Titan serisinin devamı niteliğindeki "Titan 2 Elite" modelinin sinyallerini verdi. Bu hamle, pazarda fiziksel tuşlara olan ilginin tek bir markayla sınırlı olmadığını gösteriyor.
KULLANICILAR TUŞLU TELEFON İSTİYOR MU?
BlackBerry efsanesi resmen geri dönmese de ruhu 2026'da yeniden canlanmış durumda. Ancak sektör analistleri ve kullanıcılar şu kritik soruyu soruyor: Kullanıcılar, yalnızca daha rahat mesaj yazabilmek için ceplerinde ikinci bir cihaz taşımaya ve bunun için 500 dolar gibi bir rakam ödemeye hazır mı?
Yılın henüz başında iki farklı QWERTY modelinin gündeme gelmesi, küçük çaplı bir devrimin habercisi olabilir. Bu cihazların ticari başarısı, diğer üreticilerin de benzer tasarımlara yönelip yönelmeyeceğini belirleyecek.